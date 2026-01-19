Esra Ezmeci'ye 10 Ay Hapis Cezası

Psikolog ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, yetkisi olmadan "klinik psikolog" unvanını kullanması nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Denetim Süreci ve Suçlamalar

Geçtiğimiz yıl, Esra Ezmeci'nin ofisi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetim sırasında ruhsat tabelasında "klinik psikolog" unvanının bulunması, ekiplerin inceleme başlatmasına neden oldu. Yapılan araştırmalarda, Ezmeci'nin resmi olarak “klinik psikolog” unvanına sahip olmadığı tespit edildi. Bu bulguların ardından yetkililer, Ezmeci aleyhine suç duyurusunda bulundu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci başlatıldı.

Esra Ezmeci'nin Savunması

Esra Ezmeci, savcılıkta verdiği ifadesinde klinik psikoloji alanında dersler aldığını ve yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirtti. Ezmeci, yetkisini savunarak, "klinik psikolog" unvanını aktif olarak kullanmadığını ve bu nedenle herhangi bir suç unsuru oluşmadığını ifade etti. Ancak, soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ezmeci hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Ezmeci'nin gerekli yetkiye sahip olmadan farklı bir unvan kullandığı belirtildi.

Mahkeme Kararı ve İtiraz Süreci

Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tarafların savunmalarını dinledikten sonra Esra Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezasına hükmetti. Ancak, mahkeme kararı açıklanmadı ve Ezmeci, dosyayı üst mahkemeye taşımaya karar verdi. Bu süreç, Ezmeci'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip.