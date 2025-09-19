Dolar
41,3007 %0,23
Euro
48,5036 %0,44
Gram Altın
4.881,00 % 0,88
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı

Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı
Okunma Süresi: 2 dk

Tokat'ta yaşanan ilginç bir olay, ünlü oyuncu Emre Bulut'un başını ağrıttı. Tokat'taki bir hastanede çalışan A.U., 41 yaşında ve Bulut ile 15 yıllık bir tanışıklığa sahip. Ancak bu dostluk, iddialara göre, güvenin kötüye kullanılmasıyla sonuçlandı. A.U., Bulut'un kendini komiser olarak tanıtıp aracını aldığını öne sürerek şikayette bulundu. Bu durum, oyuncunun yargı sürecine girmesine yol açtı.

Olayın Gelişimi

A.U., ünlü oyuncunun kendisine komiser olduğunu söyleyerek aracını istediğini belirtti. İddialara göre, A.U. Bulut'a aracını hastane otoparkında teslim etti. Ancak, aracının geri verilmemesi üzerine A.U., durumu yetkililere bildirmeye karar verdi. Sabah gazetesinin haberine göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut'a 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Bunun yanı sıra, hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

Savunma ve Duruşma Süreci

Bulut, gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada, A.U. ile uzun zamandır tanıştıklarını belirten Bulut, aracını bir gün iş için istediğini ve A.U.'nun da bunu kabul ettiğini ifade etti. Oyuncu, "Akşamında beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi. O gün şehir dışındaydım. Akşam geri döndüm ve gece 12'de aracını kendisine teslim ettim. Asla komiser olduğumu söylemedim. Ben zaten bir oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır," şeklinde savunma yaptı.

Sonuç ve Dava Süreci

Duruşmanın ardından, oyuncu Emre Bulut'un serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak dava süreci ertelendi ve Bulut'un önümüzdeki günlerde yeniden yargı önüne çıkması bekleniyor. Bu olay, ünlü oyuncunun kariyerinde yeni bir tartışma konusu oluşturdu ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

#Araba
#Hastane
#Oyuncu
#Polis
#Tokat
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
#Teknoloji / 19 Eylül 2025
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
#Spor / 19 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Zeynep Tokuş Havuz Başında Kaza Geçirdi
Zeynep Tokuş Havuz Başında Kaza Geçirdi
Magazin
Gökhan Özen, Yeni İlişkisini Duyurdu
Gökhan Özen, Yeni İlişkisini Duyurdu
Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
Türk Boksunun Değerli İsimlerinden Atıl Gökboğa Hayatını Kaybetti
Türk Boksunun Değerli İsimlerinden Atıl Gökboğa Hayatını Kaybetti
MHP'li Kalaycı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki
MHP'li Kalaycı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki
Kablosuz Haberleşmede Yerli ve Milli Teknolojilerin Üretilmesi Kritik Öneme Sahip
Kablosuz Haberleşmede Yerli ve Milli Teknolojilerin Üretilmesi Kritik Öneme Sahip
TBF, Basketbol Süper Ligi Yayın Haklarını Digiturk ile 4 Yıl İçin Yeniledi
TBF, Basketbol Süper Ligi Yayın Haklarını Digiturk ile 4 Yıl İçin Yeniledi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft