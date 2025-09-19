Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı

Tokat'ta yaşanan ilginç bir olay, ünlü oyuncu Emre Bulut'un başını ağrıttı. Tokat'taki bir hastanede çalışan A.U., 41 yaşında ve Bulut ile 15 yıllık bir tanışıklığa sahip. Ancak bu dostluk, iddialara göre, güvenin kötüye kullanılmasıyla sonuçlandı. A.U., Bulut'un kendini komiser olarak tanıtıp aracını aldığını öne sürerek şikayette bulundu. Bu durum, oyuncunun yargı sürecine girmesine yol açtı.

Olayın Gelişimi

A.U., ünlü oyuncunun kendisine komiser olduğunu söyleyerek aracını istediğini belirtti. İddialara göre, A.U. Bulut'a aracını hastane otoparkında teslim etti. Ancak, aracının geri verilmemesi üzerine A.U., durumu yetkililere bildirmeye karar verdi. Sabah gazetesinin haberine göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut'a 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Bunun yanı sıra, hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

Savunma ve Duruşma Süreci

Bulut, gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada, A.U. ile uzun zamandır tanıştıklarını belirten Bulut, aracını bir gün iş için istediğini ve A.U.'nun da bunu kabul ettiğini ifade etti. Oyuncu, "Akşamında beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi. O gün şehir dışındaydım. Akşam geri döndüm ve gece 12'de aracını kendisine teslim ettim. Asla komiser olduğumu söylemedim. Ben zaten bir oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır," şeklinde savunma yaptı.

Sonuç ve Dava Süreci

Duruşmanın ardından, oyuncu Emre Bulut'un serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak dava süreci ertelendi ve Bulut'un önümüzdeki günlerde yeniden yargı önüne çıkması bekleniyor. Bu olay, ünlü oyuncunun kariyerinde yeni bir tartışma konusu oluşturdu ve kamuoyunda geniş yankı buldu.