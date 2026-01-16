Ankaralı Turgut'un Miras Davasında Karar Çıktı

2024 yılında hayata veda eden ünlü sanatçı Ankaralı Turgut’un miras davası sonuçlandı. Sanatçının yaşamının son dönemlerinde 5 çocuğundan 4'ünü evlatlıktan çıkarma kararı alması, miras paylaşımında tartışmalara yol açtı. Davanın sonucunda, Ankaralı Turgut'un çocukları arasında süregelen gerginlik ve anlaşmazlıklar mahkemeye taşındı.

Ankaralı Turgut'un Hastalık Süreci ve Yardım Kampanyası

Akciğer kanseri nedeniyle 15 Aralık 2024'te hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü dönemde kendisi için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paraların paylaşımı konusunda aile içinde anlaşmazlık yaşadı. Bu süreçte, özellikle kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla olan ilişkisi gergin bir hal aldı. Sanatçının yardım kampanyasında toplanan paraların miktarı, miras davasının merkezinde yer aldı.

Evlatlıktan Red Kararı ve Tereke Davası

Ankaralı Turgut, yardım kampanyasında toplanan paraların kendi paylarını talep eden çocukları Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş’ı evlatlıktan reddetmişti. Turgut'un vefatının ardından, bu dört çocuk kardeşleri Eylem Boran’a karşı tereke davası açtı. Dava sürecinde, toplanan yardım miktarının 18 milyon TL olduğu iddia edildi. Ancak mahkeme, bu rakamın gerçekte yalnızca yaklaşık 250 bin TL olduğunu tespit etti.

Eylem Boran'ın Açıklamaları

Davayla ilgili olarak açıklamada bulunan Eylem Boran, "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi. Eylem Boran, babasından miras olarak şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL borç kaldığını ifade etti. Bu durum, Ankaralı Turgut'un mirasının paylaşımında yaşanan gerilimleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Sanatçının çocukları arasındaki bu miras davası, ailenin içindeki çatışmaları ve mirasın nasıl paylaşılacağına dair farklı bakış açılarını ortaya koyuyor. Ankaralı Turgut'un hayatı ve mirası, Türkiye'nin sanat dünyasında önemli bir yer tutmaya devam edecek.