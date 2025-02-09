Magarsus’un İkinci Sezonu Büyük Heyecanla Geliyor!

Türkiye’nin en çok izlenen dijital platformlarından BluTV, merakla beklenen dizisi Magarsus’un ikinci sezonunu duyurdu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan yapım, 6 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonun resmi afişi de yayınlandı. Görselde, dizinin ana karakterleri arasındaki gerilim ve güç dengelerinin nasıl değişeceğine dair ipuçları bulunuyor. Sarıbahçe’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Yeni Sezonda Heyecan Katlanıyor

İlk sezonu büyük ilgi gören dizinin yeni sezonunda mücadele daha da sertleşiyor. Beton, Turgut ve Tansu arasındaki çekişme sürerken, Sarıbahçe’yi ele geçirmek isteyen güçlü dış rakipler de devreye giriyor.

Bölgeye altın madeni kurmak isteyen Amerikalılar ve limanı ele geçirmek isteyen Rus uyuşturucu karteli, Sarıbahçe’nin düzenini altüst edecek. İçeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadele eden karakterler, her zamankinden daha zorlu bir sınavdan geçecek.

Senaryosu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Magarsus, ikinci sezonunda daha büyük entrikalar ve sürprizlerle geliyor.

Oyuncu Kadrosu Genişliyor

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği dizinin başrollerinde:

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor.

Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak, Aykut Temel gibi isimlerin yanı sıra,

Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu ve Vildan Atasever gibi sürpriz konuk oyuncular da izleyicilerle buluşacak.

Dizi, genç kuşağın yetenekli isimleriyle usta oyuncuları bir araya getirerek güçlü bir kadro sunmaya devam ediyor.

Sarıbahçe’de Fırtına Kopacak!

İkinci sezonun fragmanında Sarıbahçe’nin barış atmosferinin yerini kaosa bırakacağına dair ipuçları yer alıyor. İç çekişmelerin yanında uluslararası güçlerin de oyuna dahil olması, Magarsus’un yeni sezonunu çok daha çarpıcı hale getiriyor.

Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan Magarsus, 6 Mart itibarıyla BluTV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.