CHP Kurultaylarına Yargı Freni: Lütfü Savaş’tan İkinci Dava Hamlesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son dönemdeki iki kritik kurultayı, mahkemelik oldu. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, daha önce iptal talebiyle dava açtığı 38. Olağan Kurultay’ın ardından, şimdi de 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay hedefte. Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, olağanüstü kurultayın iptali için de yeni bir dava açacaklarını duyurdu.

Dava Genişliyor, Tartışmalar Derinleşiyor

CHP’de 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay hakkında açılan iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Son duruşmada, davacı tarafı temsil eden avukat Üregen, yalnızca bu kurultayın değil, 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın da hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’ndan katılım listeleri ve mazbata belgelerinin talep edilmesine, ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurularla ilgili belgelerin celbine karar verdi. Dava 26 Mayıs tarihine ertelendi.

Kurultayda Usulsüzlük İddiaları

Duruşmada söz alan Üregen, kurultay sürecinde yaşandığını iddia ettiği bir dizi usulsüzlüğü detaylandırdı. Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen birçok ismin kurultay salonuna güvenlik engeli nedeniyle giremediğini ileri süren avukat, adaylık başvurularının minimum seviyede kaldığını belirtti.

Üregen’e göre, 21. Olağanüstü Kurultay’da yalnızca Genel Başkan Özgür Özel’in belirlediği isimlere oy verilmesi telkin edildi. Bu durumun CHP iç demokrasisi açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunan avukat, 6 Nisan’daki kurultayın da tıpkı Kasım’daki gibi “yok hükmünde” sayılması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel'e Suçlama: Seçim Yetkisi Yok

Avukat Üregen, Özgür Özel’in kurultay kararı almasının dahi hukuka aykırı olduğunu savundu. Özel hakkında yürütülen ceza soruşturmaları bulunduğunu belirten Üregen, bu nedenle Özel’in genel başkan sıfatıyla kurultay çağrısı yapamayacağını öne sürdü. Bu gerekçeyle, 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için de dava açılacağını ve işlemlerin bir hafta içinde başlatılacağını açıkladı.

YSK ve Savcılık Belgeleri Bekleniyor

Mahkeme, CHP kurultaylarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itirazları da dikkate alarak bu belgelerin celbine karar verdi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve henüz iddianamesi hazırlanmayan soruşturma dosyasının da mahkemeye ulaştırılması istendi.

Yargı süreci, yalnızca delegelerin talepleriyle değil, seçim kurulları ve savcılığın incelemeleriyle birlikte çok yönlü ilerliyor. Gelişmelerin partinin iç işleyişine nasıl yansıyacağı ve yaklaşan genel seçim sürecinde ne gibi etkiler yaratacağı merakla takip ediliyor.

CHP'de Kriz Derinleşiyor

Tüm bu gelişmelerin CHP’deki iç tartışmaları daha da artırması bekleniyor. Delegeler, adaylar ve parti içi muhalefetin giderek sesini yükselttiği bu süreç, partide yönetim anlayışına dair yeni bir hesaplaşmayı beraberinde getirebilir. Kurultay iptali taleplerinin mahkeme kararıyla sonuçlanması, CHP’nin siyasi geleceği açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.