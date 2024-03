Bakan Şimşek: Kredi Notundaki Yükseliş, Uygulanan Programın Somut Sonuçlarını Yansıtıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye kararını değerlendirerek, "Uygulanan programın somut sonuçları ülke kredi notuna da yansıdı" açıklamasında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Bakan Şimşek, Fitch'in bu kararını değerlendirirken, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor" dedi.

"Makro finansal istikrar daha da güçlenecek"

12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikalarının etkili olduğunu belirten Şimşek, "Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" şeklinde konuştu.