Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kış Ayına Girerken Kalp Krizi Riski Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: İlker KARACA

Kış Ayına Girerken Kalp Krizi Riski Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Kalp krizi riskiniz yüksekse veya kalp rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak doktorunuzla iletişimde olmalısınız.

Soğuk hava, karla kaplı sokaklar ve artan rüzgarla birlikte kış mevsimi resmi olarak geldi. Kışın bu soğuk dönemi, birçok insan için tatil sezonunu, sıcak içecekleri ve aile buluşmalarını çağrıştırırken, aynı zamanda kalp krizi riskini artırabilir. Kalp sağlığına dikkat etmek, bu soğuk aylarda daha da önemli hale geliyor. Peki, kalp krizi riski olanlar kış aylarında nelere dikkat etmeliler?

Kalp Krizi Nedir?

Kalp krizi, koroner arterlerin tıkanması sonucu kalbe yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle meydana gelir. Kalp krizi, ani bir ağrı veya sıkışma hissi, mide bulantısı, nefes darlığı ve terleme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durum ciddi bir tıbbi acil durumdur ve hemen tıbbi yardım gerektirir.

Kış Aylarında Kalp Krizi Riski

Kış ayları, kalp krizi riskini artıran birçok faktörü içerir. Soğuk hava, kan damarlarının daralmasına ve kalp üzerinde daha fazla baskı oluşturmasına neden olabilir. Ayrıca, kış mevsiminde grip ve solunum yolu enfeksiyonları daha yaygındır, bu da kalp krizi riskini artırabilir. Ayrıca, tatil dönemleri, beslenme alışkanlıklarının bozulmasına ve stresin artmasına neden olabilir.

Peki, kış aylarında kalp krizi riskini azaltmak için neler yapabilirsiniz?

1. Doktorunuzla İletişimde Olun

Kalp krizi riskiniz yüksekse veya kalp rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak doktorunuzla iletişimde olmalısınız. Doktorunuz, size özgü bir tedavi planı oluşturarak kalp sağlığınızı takip edebilir.

2. İlaçlarınızı Düzenli Kullanın

Eğer kalp rahatsızlığınız için reçete edilmiş ilaçlarınız varsa, bu ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. İlaçlarınızı aksatmak, kalp krizi riskinizi artırabilir.

3. Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları

Kış aylarında sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir. Bol miktarda taze meyve, sebze ve tam tahıl ürünleri tüketmek, kalp sağlığınız için faydalıdır. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri içeren somon gibi yağlı balıkları tercih etmek de kalp krizi riskinizi azaltabilir.

4. Düzenli Egzersiz

Soğuk hava nedeniyle dışarıda egzersiz yapmak zor olabilir, ancak iç mekan sporları veya spor salonları bu sorunu çözebilir. Düzenli egzersiz yapmak, kalp sağlığını iyileştirebilir ve kriz riskini azaltabilir.

5. Sigarayı ve Alkolü Sınırlayın

Sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek, kalp krizi riskini artırabilir. Sigara içiyorsanız, bir an önce bırakmak için destek almalısınız. Alkol tüketimini sınırlamak da kalp sağlığınıza katkı sağlayabilir.

6. Stresten Kaçının

Stres, kalp krizi riskini artırabilir. Stresle başa çıkmak için gevşeme teknikleri, meditasyon veya yoga gibi yöntemlere başvurabilirsiniz. Ayrıca, tatil dönemlerinde aşırı stresten kaçınmaya çalışmalısınız.

7. Grip Aşısı

Kışın daha fazla grip ve solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmak mümkün. Grip aşısı olmak, bu enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olabilir.

8. Sıcak Tutun

Soğuk hava, kalp üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Bu nedenle, dışarıda iken sıcak giyinmek önemlidir. Ayrıca, iç mekanlarda da ısınmayı sağlayarak vücut sıcaklığını korumalısınız.

9. İyi Bir Uyku Alışkanlığı

Düzenli ve yeterli uyku, kalp sağlığını destekler. Geceleri iyi bir uyku almak, gün içinde daha enerjik olmanıza ve stresten kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, kış ayları kalp krizi riskini artırabilir, ancak uygun önlemler alarak bu riski azaltabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek, doktorunuzun önerilerini takip ederek ve dikkatli bir şekilde kış aylarını geçirebilirsiniz. Kalp sağlığınızı önemseyin ve bu soğuk mevsimde kendinizi koruyun.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Medya24 Prodüksiyon, son düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' temalı ödül gecesinde büyük bir başarıya imza attı.
Kış Ayına Girerken Kalp Krizi Riski Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Kabine Toplantısı: Ekonomi, Prim Düzenlemeleri ve Gazze Krizi Gündemde
Amerika'da Türk Toplumunu Güçlendirmek İçin Melih Göğebakan ve Trump Ekibi Kararlı
Manchester United Galatasaray Canlı izle MANU GS Şifresiz CBC Sport Maç izle
MANU Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar! CBC Sport uydu frekans bilgileri
3 Ekim okullar tatil mi? İşte Salı günü tatil ilan edilen okullar
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 bin TL ikramiye! Devlet Bahçeli'de doğruladı
Sigara fiyat listesi 2 Ekim 2023! Marlboro, Parliament, Murattı, Camel zamlı sigaralar
-
Çok Okunanlar
Kış Ayına Girerken Kalp Krizi Riski Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Kış Ayına Girerken Kalp Krizi Riski Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Medya24 Prodüksiyon, son düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' temalı ödül gecesinde büyük bir başarıya imza attı.
Medya24 Prodüksiyon, son düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' temalı ödül gecesinde büyük bir başarıya imza attı.
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Medya24 Prodüksiyon, son düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' temalı ödül gecesinde büyük bir başarıya imza attı.
Medya24 Prodüksiyon, son düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' temalı ödül gecesinde büyük bir başarıya imza attı.
Kış Ayına Girerken Kalp Krizi Riski Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Kış Ayına Girerken Kalp Krizi Riski Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Kabine Toplantısı: Ekonomi, Prim Düzenlemeleri ve Gazze Krizi Gündemde
Kabine Toplantısı: Ekonomi, Prim Düzenlemeleri ve Gazze Krizi Gündemde
Amerika'da Türk Toplumunu Güçlendirmek İçin Melih Göğebakan ve Trump Ekibi Kararlı
Amerika'da Türk Toplumunu Güçlendirmek İçin Melih Göğebakan ve Trump Ekibi Kararlı
Manchester United Galatasaray Canlı izle MANU GS Şifresiz CBC Sport Maç izle
Manchester United Galatasaray Canlı izle MANU GS Şifresiz CBC Sport Maç izle
MANU Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar! CBC Sport uydu frekans bilgileri
MANU Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar! CBC Sport uydu frekans bilgileri
3 Ekim okullar tatil mi? İşte Salı günü tatil ilan edilen okullar
3 Ekim okullar tatil mi? İşte Salı günü tatil ilan edilen okullar
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 bin TL ikramiye! Devlet Bahçeli'de doğruladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 bin TL ikramiye! Devlet Bahçeli'de doğruladı
Sigara fiyat listesi 2 Ekim 2023! Marlboro, Parliament, Murattı, Camel zamlı sigaralar
Sigara fiyat listesi 2 Ekim 2023! Marlboro, Parliament, Murattı, Camel zamlı sigaralar
Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?
Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?
2 Ekim okullar tatil mi? Pazartesi okullara tatil var mı?
2 Ekim okullar tatil mi? Pazartesi okullara tatil var mı?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji