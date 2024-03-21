Son günlerde CHP içerisinde patlak veren kirli para skandalı, her geçen gün yeni görüntülerle daha da büyüyor. Paraların deste deste sayıldığı skandal görüntülerde, CHP'nin eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılan Fatih Keleş yer alıyor. Bu skandal, Türkiye'nin en çok tartışılan ve gündeme oturan konularından biri haline gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği dikkat çekiyordu.

Ancak sonunda Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili görüşlerini Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile yaptığı telefon görüşmesinde paylaştı. Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun bu skandal karşısında son derece rahatsız olduğunu ve CHP'nin verdiği görüntüden memnun olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, Pazarcı'nın yaptığı yorumları tasdik ettiği ve konuyla ilgili olarak sesini çıkarmadığı ifade edildi.

Pazarcı'nın açıklamalarına göre, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden Gürsel Tekin de benzer bir değerlendirme yaparak, parasal konulardan Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını iddia etti. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun genel olarak skandalın CHP'nin içine düştüğü durumu kabul ettiği ve rahatsız olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, eleştirilere karşı aleyhte bir tavır almadığı, ancak kesinlikle savunma pozisyonuna geçmediği vurgulandı.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Kılıçdaroğlu'nun geleceğine dair yapılan spekülasyonlar da gündeme geldi. Bazı çevreler, Kılıçdaroğlu'nun bu gidişle yapılacak ilk kongrede genel başkanlık koltuğuna veda edebileceğini öne sürdüler.