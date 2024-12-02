Kasım Ayında Patlıcan ve Domates Zam Şampiyonu Oldu

Kasım ayında İstanbul’da perakende fiyatlarda yaşanan değişiklikler, özellikle gıda ve giyim sektöründe dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, patlıcan yüzde 48,95’lik fiyat artışıyla en fazla zamlanan ürün olurken, domates ve çeşitli giyim ürünleri de listeye damga vurdu.

Gıda Ürünleri Zamda İlk Sırada

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 142’sinde fiyat artışı yaşandı. Gıda ürünlerinde patlıcan, yüzde 48,95’lik artışıyla zam şampiyonu olurken, domates yüzde 46,44 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Kabak yüzde 27,81’lik fiyat artışıyla üçüncü sıraya yerleşti. Ayrıca yaş üzümde de yüzde 23,52’lik bir artış görüldü. Bu artışlar, tüketiciler için sebze ve meyve alışverişini önemli ölçüde etkiledi.

Giyim Sektöründe Dikkat Çeken Fiyat Artışları

Kasım ayında sadece gıda ürünlerinde değil, giyim sektöründe de önemli fiyat artışları yaşandı. Kadın mantosu yüzde 33,72 oranında zamlanırken, çocuk paltosu yüzde 31,34 ve erkek paltosu yüzde 26,47 oranında fiyat artışıyla listede yer aldı. Mevsimsel etkiler, giyim ürünlerindeki artışların temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Fiyatı Düşen Ürünler Açıklanmadı

Raporda, fiyatı düşen 15 ürünün detayları paylaşılmadı. Ancak bu ürünlerin fiyatlarındaki düşüş, toplamda artış gösteren ürün sayısına kıyasla sınırlı kaldı. Ayrıca, 85 ürünün fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Bu durum, kasım ayında genel anlamda fiyatların yukarı yönlü bir eğilim sergilediğini gösteriyor.

Perakende Fiyatlardaki Artışların Nedenleri

Kasım ayında yaşanan fiyat artışlarının arkasında birkaç temel faktör yatıyor. Öncelikle mevsimsel değişiklikler, özellikle sebze ve meyve fiyatlarında etkili oldu. Bunun yanında, ekonomik koşullar ve piyasa dalgalanmaları da fiyat artışlarına zemin hazırladı. Tüketiciler, gıda ve giyim harcamalarını kontrol altında tutmak için fiyat değişimlerini yakından takip etmek zorunda kaldı.

Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkiler

Fiyat artışlarının tüketici davranışlarını nasıl etkilediği, ekonomik analizlerde önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Artan fiyatlar, özellikle dar gelirli tüketicilerin bütçelerini zorladı. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan bu değişimler, tüketicilerin daha planlı alışveriş yapmasına neden oldu.

Sonuç olarak, kasım ayında İstanbul’da perakende fiyatlarda yaşanan artışlar, hem gıda hem de giyim harcamalarında belirgin bir etki yarattı. Bu durum, tüketicilerin daha dikkatli harcama yapmalarını gerektirirken, piyasa koşullarının da yakından izlenmesini zorunlu kılıyor.