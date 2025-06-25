Antalya’nın Kaş ilçesi, berrak denizi, tarihi batıkları ve su altı ekosistemiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bölge, hem profesyonel dalgıçlara hem de amatörlere eşsiz bir su altı deneyimi sunuyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda düşen İtalyan savaş uçağı, 3 bin 300 yıllık Uluburun Batığı’nın replikası, Türk Hava Kuvvetleri’nin bağışladığı D-47 kargo uçağı, 45 tonluk tank ve su altı sanat parkı gibi özel noktalar dalışseverlere ev sahipliği yapıyor.

30'dan fazla dalış noktası, 100 bin ziyaretçi

Kaş’ta 30’un üzerinde dalış noktası bulunuyor. Dalış eğitmeni Erhan Onat, merkeze yakınlığıyla öne çıkan bu bölgelerin hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen dalgıçlar için büyük ilgi gördüğünü belirtti.

“Yıllık ortalama 100 bin dalışsever Kaş’a geliyor. Bunların yüzde 70’i sertifikalı dalgıç. Dalış turizmi tüm dünyada yükselen bir değer. Kaş, bu potansiyeli çok iyi değerlendiriyor” diyen Onat, dalış turistinin bıraktığı ekonomik katkının diğer turistlerin yaklaşık iki katı olduğunu vurguladı.

Batıkların arasında mavi bir yolculuk

Kaş'ın su altı hazineleri arasında dolaşmak, sadece spor değil aynı zamanda tarihi ve doğal bir keşif imkânı sunuyor. Dalış yapanlar, savaş uçağından tank batığına, antik kalıntılardan renkli resiflere kadar geniş bir su altı manzarasıyla karşılaşıyor.

Ampute dalış rekortmeni ve eğitmen Ufuk Koçak, “Denizin altından batan bir geminin camından dışarıyı seyretmek bambaşka bir duygu. Burada mavinin her tonunu görebiliyorsunuz. Kaş, dalışın merkezi olmasının yanında aynı zamanda bir terapi alanı” dedi.

Türkiye’nin en donanımlı eğitmenleri Kaş’ta

Dalış eğitmeni sayısıyla da dikkat çeken Kaş, Türkiye’deki en fazla sertifikalı eğitmene sahip ilçe konumunda. Bu da hem güvenli dalış hem de eğitim açısından bölgeyi cazip hale getiriyor.

Doğa dostu bir turizm modeli

Kaş, sürdürülebilir dalış turizmiyle hem doğayı koruyor hem de ekonomik katkı sağlıyor. Yapay resif görevi gören batıklar sayesinde deniz canlılığı artarken, turizme de yeni bir boyut kazandırılıyor.