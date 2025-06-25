İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yürütülen çevre projeleri meyvesini veriyor. Yapılan dip çamuru temizliği ve balıklandırma çalışmaları sayesinde denizdeki oksijen seviyesi yüzde 40 arttı, deniz canlılarının sayısı ise yüzde 30’un üzerinde yükseldi.

Gerçek zamanlı izleme sistemiyle denize tam koruma

Körfez’in 4 ayrı noktasına yerleştirilen sensörler sayesinde su sıcaklığı, oksijen miktarı ve besin tuzları gibi kritik değerler anlık olarak izleniyor. Bu sistem sayesinde deniz ekosistemini tehdit edecek unsurlar önceden tespit edilerek erken müdahale imkânı sağlanıyor.

Yıllardır süren izleme çalışmaları, İzmit Körfezi’nin kirlilik geçmişinden bugüne nasıl sağlıklı bir dönüşüm yaşadığını ortaya koyuyor.

1 milyon metreküp kirli çamur temizlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çevre hamlelerinden biri olan dip çamuru temizliği kapsamında Körfez’den yaklaşık 1 milyon metreküp kirli çamur çıkarıldı. Bu işlem, su kalitesini artırmakla kalmadı, aynı zamanda deniz tabanındaki ekosistemi tehdit eden kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırdı.

54 bin balık doğal ortamına salındı

2017’den bu yana süren balıklandırma projesiyle çupra, levrek ve kalkan gibi türlerden toplam 54 bin balık, markalanarak Körfez’e bırakıldı. Projeyle balık popülasyonu yeniden canlanırken, Körfez'deki ekosistem dengesi güçlendi.

Deniz sporları ve mavi bayraklı plajlarla dönüşüm tamamlandı

Kirlilik nedeniyle uzun yıllar yüzülmeyen İzmit Körfezi, bugün uluslararası yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak düzeye geldi. Kocaeli'de vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan 9 plajın tamamı “Mavi Bayrak” sertifikasına sahip. Ayrıca belediye, üst üste 3 yıl “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü alarak farkındalık çalışmalarında da başarı sağladı.

Deniz çayırları, mercanlar ve denizatları korunuyor

Deniz altı yaşamına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen su altı çekimleri ve sergiler, Körfez’in yeniden canlanan ekosistemine dair farkındalığı artırıyor. Nesli tehlike altındaki denizatlarının İzmit Körfezi’nde görülmeye başlanması, temizliğin somut bir göstergesi oldu.

Yeni strateji belgesiyle 2025 sonrası da güvence altında

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile hazırlanan bilimsel yol haritası, Körfez’in uzun vadeli korunmasını garanti altına alacak. Strateji belgesiyle ekosistemin sürdürülebilirliği sağlanacak, gelecekteki riskler önceden planlanabilecek.

Körfez’in eski halini bilen balıkçılardan duygulandıran yorum

81 yaşındaki eski balıkçı Nusret Dağtaş, Körfez’in yıllar önce ölüm koktuğunu, balıkların kıyıya vurduğunu söyledi. “Deniz temizlendi, balıklar çoğaldı, umutlar yeşerdi” sözleriyle değişimi özetledi. Balıkçı Ali Dağtaş ise bu canlılığı görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.