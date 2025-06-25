HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendika üyeleri ve temsilcileri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin uzamasına İstanbul Aksaray Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
“Alın terine saygı, emeğe adalet” pankartı taşıyan grup, protokol sürecinde yaşanan belirsizliklerin işçileri ekonomik olarak zor durumda bıraktığını vurguladı.
“Alım gücü düştü, ücret farkları büyüdü”
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, protokol sürecinin hâlâ sonuçlanmamış olmasından dolayı endişeli olduklarını belirtti.
Kamu işçilerinin alım gücünün düştüğüne dikkat çeken İluk, “İşçi taleplerinin karşılıksız bırakılması kabul edilemez. Bu durum, emeğe verilen değeri sorgulatır hale geldi,” dedi.
Yüzde 50 zam, 1800 TL taban ücret talebi
Grup adına konuşan Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:
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Taban ücretin 1800 TL’ye çıkarılması
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Kıdem zammının temel ücrete eklenmesi
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Ücretlerdeki farklılıkların giderilmesi
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Birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 zam yapılması
Balekoğlu, yürürlük sürelerinden kaynaklı yevmiye farklarının da adil biçimde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
HAK-İŞ üyeleri, taleplerinin bir an önce dikkate alınarak toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlandırılmasını istedi.