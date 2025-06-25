Eskişehir’in Alpu ilçesinde, bir vatandaşı telefonla arayarak 114 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağdurun şikâyeti üzerine başlattığı çalışmada kendini banka temsilcisi olarak tanıtan kişiyle bağlantılı şüphelilerin izini İstanbul’da sürdü.

Operasyon İstanbul’da yapıldı

Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yetkililer, vatandaşları telefonla yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: AA