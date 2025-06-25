Karabük'ün merkeze bağlı Cumayanı köyünde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

15 araç ve 56 personel görevde

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, alevlerin çıktığı ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Yangına 15 araç ve 56 personelle müdahale ettik. Alevler kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme helikopterimiz ikinci sortiyi tamamladı.”

Vali Yavuz, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti, çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.