İsveç'in NATO'ya katılma süreci hız kazandı. Türkiye ve Macaristan'ın onayından sonra İsveç, NATO'ya katılım belgelerini Washington'a teslim etti. Bu adımıyla İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olarak resmen kabul edildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelişmeyle ilgili memnuniyetini dile getirerek İsveç'in NATO ailesinde hak ettiği yeri aldığını vurguladı.

Stoltenberg'in açıklamasına göre, İsveç'in NATO'ya katılımı ittifakı daha da güçlendirecek. Ayrıca, İsveç'in güvenliği ve tüm ittifakın güvenliği açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. NATO'nun 32'nci üyesi olmanın resmiyeti, önümüzdeki günlerde İsveç'in bayrağını NATO karargahında göndere çekme töreniyle taçlandırılacak.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da NATO üyeliğiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Kristersson, İsveç'in artık NATO'nun bir parçası olduğunu vurgulayarak diğer müttefiklere teşekkür etti. İsveç'in, ittifakın dayanışma ve yük paylaşımı prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalacağını belirten Kristersson, Washington Antlaşması'nda yer alan temel değerlere olan bağlılıklarını da vurguladı. Kristersson, NATO üyeliğiyle birlikte İsveç'in güçleneceğini ve daha güvenli bir geleceğe adım atacaklarını ifade etti.

İsveç'in NATO'ya katılımı, 2022 yılında Ukrayna'daki savaş sonrası artan güvenlik endişeleriyle başlamıştı. İsveç ve komşusu Finlandiya, bu süreçte NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Finlandiya'nın geçtiğimiz nisan ayında ittifakın 31'inci üyesi olmasının ardından, şimdi sıra İsveç'e gelmiş oldu.