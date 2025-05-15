Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da başlayan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde taraflar kendi koşullarını masaya koydu. Uluslararası toplumun dikkatle takip ettiği süreç, savaşın sona ermesi adına yeni bir diplomatik zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Moskova 2022 taslağına dönmek istiyor

Rusya, 2022 yılında yine İstanbul’da üzerinde çalışılan anlaşma taslağını müzakerelerin temel belgesi olarak görmek istiyor. Ayrıca Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri üzerindeki egemenliğini koşulsuz tanıma talebini sürdürüyor.

Rus tarafı, Ukrayna’nın tarafsız, nükleer silahlardan arındırılmış bir ülke statüsü kazanması, Rusça konuşan halkın haklarının güvence altına alınması ve NATO ile askeri iş birliğinden uzak durmasını da şartları arasında sayıyor.

Ukrayna’dan güvenlik ve egemenlik vurgusu

Ukrayna ise masaya egemenliğin korunması, ülke toprak bütünlüğünün sağlanması ve güvenlik garantilerinin verilmesi talepleriyle oturuyor. Kiev yönetimi, NATO güvencesi ya da alternatif güvenlik yapılarına dahil edilme, işgal altındaki bölgelerin Ukrayna’ya iade edilmesi ve uluslararası desteğin sürmesi gerektiğini ifade ediyor.

Zelenskiy yönetimi, savaş sonrası yeniden inşa süreci için Batı ülkelerinden ekonomik ve askeri destek bekliyor.

Heyetler İstanbul’da, gözler Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmelere katılmazken, danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığında bir heyet görevlendirdi.

Her iki tarafın heyetlerinde üst düzey askeri ve diplomatik temsilciler yer alıyor. Müzakerelere gösterilen yoğun medya ilgisi ise sürecin uluslararası boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası çağrılar: Ateşkes ve ilerleme beklentisi

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’daki gelişmelere göre müzakerelere katılabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, diplomatik çözümün önemine dikkat çekerken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot “koşulsuz ateşkes” çağrısı yaptı.

Barrot ayrıca müzakerelerin başarısız olması durumunda Rusya’ya karşı yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini vurguladı.