Gayrettepe'de 16 Katlı Bir Binada Yangın, 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul sabah saatlerinde korkunç bir yangınla sarsıldı. Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı bir binada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, binanın en alt katında başladı ve hızla yayılarak büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında bulunan eğlence merkezinde yangın çıktı. Açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği belirtildi. Ölenlerin çoğunun tadilat çalışmalarında bulunan işçiler olduğu tespit edildi.

Valilik, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27 olduğunu, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakan Koca, yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, olay yerine 26 ambulans ve 1 UMKE timinin görevlendirildiğini ifade etti. Yangında yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.