İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, askeri ve siyasal casusluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gizli ithalat-ihracat verilerini yasa dışı şekilde satan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden veri sızdırdılar

Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Bakanlık sistemlerinde yer alan ve ticari sır niteliği taşıyan verileri üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. Gümrük müdürlüklerinde görevli bazı çalışanların da bu süreçte rol aldığı tespit edildi.

Söz konusu gizli verilerin sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla pazarlanarak paraya çevrildiği ortaya çıktı.

Dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.