İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları seçimlere kadar uzatma hedefinde olduğunu ileri sürdü. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Liberman, hükümetin hem askeri hem siyasi politikalarını sert ifadelerle eleştirdi.

“Esirler tek seferde geri getirilmeli”

Liberman, Hamas’ı ortadan kaldırmak için önce İsrailli esirlerin tamamının tek seferde geri getirilmesi gerektiğini belirterek, “Saldırıların durması ve esirlerin geri dönmesiyle tüm baskı Netanyahu'nun üzerine yönelecek” dedi.

Ancak Liberman, söz konusu seçimlerin 2026’daki genel seçimler mi yoksa yakın dönemde yapılması muhtemel erken seçimler mi olduğunu netleştirmedi.

Refah planına sert tepki: "Hayali bir girişim"

Liberman, hükümetin Refah'ta Filistinliler için kurmayı planladığı "insani yardım kenti" projesine de karşı çıktı. Bu planı, “savaşın hedefleriyle çelişen yanıltıcı bir hayal” olarak niteleyen Liberman, bu projeyle ilgili tartışmaların haftalardır sürdüğünü ve İsrail halkına 20 milyar şekelden (yaklaşık 6 milyar dolar) fazla maliyet yüklediğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de bu plana karşı olduğunu aktaran Liberman, bu tarz projelerin askeri hedeflerle örtüşmediğini ifade etti.

İsrail hükümeti sürgün planında ısrarcı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kısa süre önce Genelkurmay’a, Refah'ta 600 bin Filistinlinin bölgeye toplanmasını hedefleyen bir "insani yardım kenti" planı hazırlama talimatı verdiğini açıklamıştı. Katz, bu planla birlikte Gazze’deki tüm Filistinlilerin kademeli şekilde bölgeden çıkarılmasını ve gönüllü göç adı altında başka ülkelere gönderilmesini hedeflediklerini duyurmuştu.

Katz ayrıca, Refah’a alınan Filistinlilerin Gazze’nin diğer bölgelerine dönemeyeceğini belirterek, planın İsrail’in çıkarları açısından kritik olduğunu savundu.

“İnsani kent değil, toplama kampı” eleştirisi

Uluslararası insan hakları örgütleri ise Refah’ta kurulması planlanan yapının “insani yardım kenti” değil, zorla göçe zemin hazırlayan bir toplama kampı olacağı yönünde uyarıda bulundu. İsrail'in insani yardımı baskı aracı olarak kullanarak Filistinlileri bu bölgeye yönlendirmesinin uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller barındırdığı dile getirildi.