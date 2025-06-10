İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 55 Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi de yaralandı. Kurbanların çoğu, çocuklarına yiyecek arayan sivillerden oluşuyor.

Netzarim Koridoru’nda siviller hedef alındı

Gazze’nin orta kesiminde, “Netzarim Koridoru” olarak bilinen bölgede yardım bekleyen sivillere yönelik açılan ateşte 19 kişi öldü, en az 200 kişi yaralandı. Sağlık kaynakları, yaralıların Gazze kentindeki Kudüs Hastanesi ve el-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne sevk edildiğini bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail'e ait insansız hava araçları ve topçu birlikleri aynı bölgeyi defalarca hedef aldı. Ambulansların ulaşamadığı noktalardaki yaralılar ise binek hayvanların sırtında taşınarak hastanelere ulaştırıldı.

Cibaliya’da aileler hedefte

Gazze’nin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampında da sivil kayıplar yaşandı. İsrail'in, Aseliya, Nebhan, Hammude, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evleri vurduğu saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çadır kentlere hava saldırısı

Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alan insansız hava aracı saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede daha önce yaralanan bazı kişiler de hayatını kaybetti.

El-Megazi Kampı ve Deyr el-Belah’taki saldırılarda ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun hedef aldığı Ebu Şaviş ailesine ait evde ise 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkes bozuldu, saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi 18 Mart itibarıyla fiilen sonlandırmıştı. Bu tarihten bu yana devam eden saldırılarda 4 bin 649 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 14 bin 574’ü buldu.

Toplamda, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bin 927’ye, yaralı sayısı ise 126 bin 615’e yükseldi.

İsrail’in kalıcı işgal planı devrede

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına göre İsrail, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi ve Filistinlileri güneydeki “toplama bölgelerine” sürmeyi planlıyor. Bu kamplarda yaşayanlara yalnızca temel düzeyde insani yardım verileceği, bölgenin tamamen yıkılacağı ifade ediliyor.

İsrailli yetkililer, Gazze'deki yapıların tamamen yok edileceğini ve Filistinlilerin zamanla başka ülkelere gönderilmesinin hedeflendiğini açıkça dile getiriyor.