İran ile 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından ateşkes sağlanırken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Arap ülkeleriyle normalleşmeyi savunan dikkat çekici bir afiş yerleştirildi.

Tel Aviv’in merkezine asılan dev reklam panosunda, diplomatik ilişkisi bulunmayan Arap liderlerle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski ABD Başkanı Donald Trump yan yana gösterildi. Afişte “Yeni Orta Doğu için Yeni Bir Şans” ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan ve Suriye liderleri afişte

“Bölgesel Güvenlik Koalisyonu” isimli oluşumun hazırladığı afişte, İsrail ile resmi ilişkileri olmayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da yer aldı.

Bu afiş, İsrail kamuoyunda Suudi Arabistan ile olası bir normalleşme anlaşmasının daha güçlü şekilde gündeme geldiği bir dönemde yayınlandı.

Abraham Anlaşmaları genişleyebilir

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Abraham Anlaşmaları’na yeni ülkelerin katılacağını" ve yakın zamanda önemli duyurular yapılacağını söyledi.

İsrail daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile Abraham Anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkiler kurmuştu. Şimdi gözler Suudi Arabistan başta olmak üzere Suriye, Umman ve Lübnan gibi ülkelerde.

Abbas ve Abraham liderleri de afişte

Afişte dikkat çeken bir diğer unsur ise, İsrail tarafından tanınmayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da görselde yer alması. Ayrıca anlaşmalara taraf olan BAE, Bahreyn ve Fas liderleri de afişte konumlandırıldı.

Bu görsel mesaj, İsrail’in bölgesel diplomasi adımlarında yeni bir döneme işaret edebileceği yorumlarına neden oldu.