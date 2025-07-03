İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 57 bin 130’a yükseldi. Son 24 saatte 118 kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 581 yaralı da hastanelere ulaştırıldı. Ağır saldırıların sürdüğü bölgede sağlık altyapısının çökme noktasına geldiği bildiriliyor.

18 Mart’tan bu yana 6 bin 572 kişi öldü

İsrail, 19 Ocak'ta ilan edilen ateşkesi 18 Mart'ta bozarak saldırılara yeniden başlamıştı. O tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 572’ye, yaralananların sayısı ise 23 bin 132’ye çıktı.

Genel tabloya bakıldığında ise 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 135 bin 173 kişi yaralandı. Binlerce kişinin ise hâlâ enkaz altında olduğu belirtiliyor.

İnsani yardım bölgeleri hedef alınıyor

Gazze'de 27 Mayıs’tan bu yana, İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından kurulan yardım dağıtım bölgelerinde de siviller hedef alınıyor. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 652’ye, yaralıların sayısı ise 4 bin 537’ye ulaştı.

Uluslararası kuruluşlar, insani yardım bölgelerinde sivillere yönelik sistematik saldırıların savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen bölgede güvenli tahliye ve yardım erişimi sağlanamıyor.

Gazze'de insani tablo ağırlaşıyor

Bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Temiz su, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle salgın hastalık riski artarken, sağlık sisteminin büyük oranda çalışamaz hale geldiği ifade ediliyor. Enkaz altında kalan binlerce kişinin ise hâlâ kurtarılamadığı bildiriliyor.