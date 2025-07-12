İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 39 Filistinliyi öldürdü. Yerleşim yerlerini ve sivillerin sığındığı noktaları hedef alan saldırılarda 50’den fazla kişi yaralandı.

Evler ve çadırlar bombalandı

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi, Şeyh Rıdvan, Rimal ve Gazze İslam Üniversitesi çevresi, sabah saatlerinden itibaren İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Tuffah’ta bir evin bombalanmasıyla 4 kişi, Şeyh Rıdvan’da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Üniversite yakınında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir binada ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah’ta can kaybı artıyor

Deyr el-Belah kentinde iki ayrı hava saldırısında 7 Filistinli öldü. Kentin doğusundaki bir evde 2 kadın, hastane çevresinde sivillerin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Çocuklar hedefte

Nusayrat Mülteci Kampı ve Han Yunus’un Mevasi bölgesinde düzenlenen saldırılarda ölenler arasında çok sayıda çocuk bulundu. Mevasi’deki çadırlara yapılan bombardımanda 11 kişi, Şeyh Nasır mahallesindeki saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yardım bekleyen kalabalık vuruldu

En ağır bilanço, Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıda yaşandı. İsrail ordusunun bu sivilleri hedef alan saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı.

İsrail’in saldırılarının özellikle yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlar ve konutlara yönelmesi, insani kriz endişesini daha da artırdı.