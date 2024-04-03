İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar, acı dolu bir tabloyu daha derinleştiriyor. Son açıklamalara göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 975'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın ifadesine göre, İsrail'in 180 gündür süren saldırıları devam ediyor ve son 24 saat içinde 59 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 83 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Kudra'nın verdiği bilgilere göre, 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen saldırılarda ölenlerin sayısı 32 bin 975'e çıkmış durumda. Ayrıca, yaralı sayısının da 75 bin 577'ye yükseldiği kaydedildi. Ancak, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığına dikkat çekildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarını kasten öldürmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'in bu kişileri kasten hedef aldığını belirten Albanese, İsrail'in bu eylemiyle bağışçıların geri çekilmesini ve Gazze'deki sivillerin açlıkla mücadele etmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Son olarak, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında iki gazetecinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 140'a ulaştığı vurgulandı. Bu trajik olaylar, sadece Gazze'de değil, tüm dünyada adalet taleplerini yükseltmeye devam ediyor.