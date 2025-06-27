İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Hula beldesinde, Hizbullah’ın askeri amaçla kullandığı ileri sürülen bir binayı hava saldırısıyla vurdu. Saldırıya ilişkin açıklama İsrail ordusunun resmi X hesabından yapıldı.

Ordu, hedef alınan binanın önceden elde edilen istihbarat verileri doğrultusunda seçildiğini ve yapı içinde İsrail askerlerine yönelik istihbarat toplama faaliyetlerinin yürütüldüğünü iddia etti.

Bombalanan yapı öldürülen Hizbullah mensubuna ait

Paylaşılan görüntülerde bombalanan binanın, geçtiğimiz hafta bölgede öldürülen Hizbullah mensubu Ahmed Gazi Ali’nin ikamet ettiği yer olduğu ifade edildi. İsrail kaynakları, Ali’nin bölgede Hizbullah’ın askeri altyapısını yeniden kurma çalışmalarına katıldığını ileri sürdü.

Ateşkes fiilen işlemiyor

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, bölgedeki saldırılar ve karşılıklı ihlaller sürüyor. İsrail, ateşkes sonrası yaklaşık 3 bin saldırı gerçekleştirdi. Bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybederken 500'ün üzerinde kişi yaralandı.

Stratejik tepeler İsrail kontrolünde

İsrail ordusu, Güney Lübnan’da sınırlı bir geri çekilme gerçekleştirse de, çatışmalar sırasında ele geçirdiği 5 stratejik noktadaki askeri varlığını sürdürüyor. Bölgedeki gerginlik, yeni çatışma ihtimalini canlı tutuyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024’te kapsamlı bir savaşa dönüşmüş; şu ana dek 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.