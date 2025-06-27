Huawei, giyilebilir teknoloji alanındaki yatırımlarını Avrupa’ya taşıyarak Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yeni ve kapsamlı bir sağlık laboratuvarı kurdu. Çin dışındaki ilk büyük sağlık Ar-Ge merkezi olan bu laboratuvar, şirketin akıllı saat ve bileklik gibi ürünlerinin spor ve sağlık izleme özelliklerini geliştirmek üzere tasarlandı.

Huawei, bu yatırımıyla dijital sağlık takibini daha erişilebilir hale getirmeyi, spor yapan bireylerin performansını artırmayı ve sağlık verilerini daha anlamlı kılmayı hedefliyor.

7 Avrupa ülkesinden uzmanlarla multidisipliner ekip

Laboratuvarda, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen 25’in üzerinde uzman görev yapıyor. Spor bilimciler, fizyologlar, veri bilimcileri, yapay zeka mühendisleri ve yazılım geliştiricilerden oluşan bu ekip, giyilebilir cihazların daha hassas, kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş hale gelmesi için birlikte çalışıyor.

Merkezde 20’den fazla spor dalı için özel olarak tasarlanmış test alanları bulunuyor. Gerçek hayattaki spor senaryolarını birebir yansıtan bu alanlar, cihazların performansını laboratuvar koşullarında değil, pratikte değerlendirme imkanı sunuyor.

Sporculara özel test havuzu ve gelişmiş simülatörler

Merkezdeki en dikkat çekici alanlardan biri, akıllı saatlerin yüzme verilerini daha doğru ölçmesini sağlayan akıntı kontrollü test havuzu. Suyun hızı ayarlanarak farklı seviyedeki sporculara uygun test ortamları oluşturulabiliyor.

Ayrıca, profesyonel kayakçılar için geliştirilen simülatör, kayak esnasında vücut kaslarının nasıl çalıştığını analiz ediyor. Bu veriler, akıllı saatlerin spor sırasında kişiye özel öneriler sunmasını sağlıyor.

Koşu, bisiklet ve engelli sporlarına uygun gelişmiş sistemler

Saatte 50 km hıza ulaşabilen çok amaçlı koşu bandı hem koşucular hem bisikletçiler hem de tekerlekli sandalye kullanan sporcular için uyarlanabiliyor. Başka bir özel koşu bandı ise adım şekli ve ayak basma dengesi gibi verileri analiz ederek, sakatlık riskine karşı kullanıcıyı uyarabilecek teknolojiler geliştiriyor.

Kişiselleştirilmiş sağlık takibi ve erken teşhis desteği

Huawei, bu laboratuvarda toplanan verileri akıllı algoritmalarla birleştirerek, saatlerin spor verilerini analiz edip kişiye özel geri bildirimler vermesini sağlıyor. Örneğin, "duruşunuzu düzeltin" ya da "dinlenme zamanı geldi" gibi uyarılar bu çalışmaların sonucu olarak hayat buluyor.

Ayrıca Huawei, Avrupa’da yürütülen “iCARE4CVD” adlı kalp damar hastalıkları erken teşhis projesine katılan tek giyilebilir teknoloji şirketi olarak da dikkat çekiyor.

Bu sayede, sağlık kontrollerinin günlük yaşama entegre edilmesi ve özellikle erken teşhisin artırılması hedefleniyor.