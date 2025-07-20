İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle üç gün süreyle evinde istirahate alındı. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı dinleneceği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun dün gece bozuk gıda tüketmesi sonrası mide ve bağırsak sorunları yaşadığı bildirildi. İlk müdahale sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulan Netanyahu'nun, dehidratasyon (sıvı kaybı) yaşadığı ve intravenöz sıvı desteği verildiği öğrenildi.

Kabine toplantısına katılmadı

Bugün düzenlenen kabine toplantısına katılmayan Netanyahu’nun yokluğu dikkat çekmişti. Konuya ilişkin Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, üç gün süreyle dinleneceği ve çalışmalarını evden sürdüreceği duyuruldu.

Hastane yerine evde takip ediliyor

Netanyahu’nun tedavisi, Batı Kudüs’teki Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Direktörü Prof. Dr. Alon Hershko’nun gözetiminde evde sürdürülüyor. Doktorlar, hastaneye yatırılmasına gerek olmadığını ancak istirahat sürecinin dikkatle izleneceğini belirtti.

Ben-Gvir’den destek mesajı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail halkı ve güvenliği için birlikte yaptığımız tüm iyi işleri sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadeleriyle Netanyahu’ya destek verdi.

Yetkililer, Netanyahu’nun sağlık durumunun stabil olduğunu ve kısa sürede görevine tam kapasiteyle dönebileceğini ifade ediyor. Gelişmeler İsrail kamuoyunda yakından takip ediliyor.