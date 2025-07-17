Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış göstererek 2,84 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ise yüzde 9’luk artışla 4,92 milyon tonluk ihracat gerçekleşti. Bu sonuçlarla sektör, 2022 Eylül ayından bu yana en yüksek ihracat seviyesine çıktı.

Aylık bazda ihracat hız kazandı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayımlanan mayıs ayı dış ticaret endeksine göre, ihracatın nisan ayına kıyasla değer bazında 428 milyon dolar, miktar bazında ise 831 bin ton arttığı kaydedildi. Bu artışta Türkiye’nin alternatif tedarikçi konumunun güçlenmesi etkili oldu.

Mayısta kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar olarak hesaplandı.

İthalat geriledi

Aynı dönemde inşaat malzemesi ithalatı ise yüzde 14,4 azalarak 996 milyon dolara düştü. Toplam 347 bin tonluk ithalat yapılırken, ortalama ithalat birim fiyatı 2,87 dolar olarak gerçekleşti.

Alt sektörlerde genel tablo pozitif

İnşaat malzemeleri sanayisinin 8 alt grubundan 6'sında ihracat artışı yaşandı. En dikkat çeken artış yüzde 12,6 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında görüldü. Demir-çelik ürünlerinde yüzde 3,6, mineral ve taş-toprak ürünlerinde yüzde 1,8, metal bazlı ürünlerde yüzde 10,6, kimyasal ürünlerde yüzde 5,3 ve ağaç-ahşap ürünlerde yüzde 0,7 oranında artış kaydedildi.

Yalıtım malzemelerinde yüzde 13,6, prefabrik yapılarda ise yüzde 15,4 oranında düşüş yaşandı.