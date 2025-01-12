"İnci Taneleri Dizisinde Yıldız’ın Dansıyla Büyüleyen Performansı"

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Ümit Beste Kargın, dikkat çekici performansıyla adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, hem dans sahneleri hem de samimi açıklamalarıyla hayranlarını kendine hayran bırakıyor.

Yıldız Karakteri ile İçsel Yolculuk

Ümit Beste Kargın, Milliyet.com.tr’ye verdiği röportajda Yıldız karakteriyle kurduğu bağı ve rolüne nasıl hazırlandığını anlattı. “Senaryoyu okuduğumda çok beğendim ve Yıldız karakterini oynamayı hemen kabul ettim. İmrendiğim oyuncularla aynı sette olmak, çok şey öğrenmek demek,” diyen Kargın, karakterinin derinliklerini anlamak için özel bir çalışma yaptığını ifade etti.

Dans İçin Özel Dersler Aldı

Dizideki dans sahnelerinin seyircide büyük yankı uyandırdığını belirten Kargın, bu sahneler için ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiğini söyledi. “Dans etmeyi çok seviyorum ama bu sahneler için ekstra ders almam gerekti. Bol bol video izledim ve sürekli pratik yaptım,” diyen oyuncu, Tayfun karakterine hayat veren Özgün Çoban’la dans sahnelerinin viral olmasından memnun olduğunu belirtti. Kargın, “O sahnelerde Özgün benden daha iyi dans etti ama ben de içimden bir şeyler çıkarabildim,” diyerek samimi bir itirafta bulundu.

Hazar Ergüçlü ile Ekran Arkası Uyumu

Set ortamında iyi anlaştığı isimlerden birinin Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü olduğunu ifade eden Kargın, “Hazar’ı çok seviyorum. Çok tatlı bir insan ve ondan çok şey öğreniyorum. Onunla sette vakit geçirmek büyük bir keyif,” dedi. Genç oyuncu ayrıca Zerre karakterini oynayan Orkuncan İzan için de “Çok tatlı ve dürüst bir arkadaşım,” ifadelerini kullandı.

Kargın’ın Oyunculuk Vizyonu

Ümit Beste Kargın, Yıldız karakterinin hayatındaki izlerini şu sözlerle anlattı: “Yıldız, bilmiş ama aynı zamanda saf bir karakter. Bu yönüyle kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onu oynarken kendimden çok şey katabiliyorum.” Oyuncu, kariyer yolculuğunda öğrenmeye devam edeceğini ve her projede kendisini geliştireceğini belirtti.

İnci Taneleri Her Perşembe Kanal D’de

BKM imzalı İnci Taneleri, izleyicilere duygusal ve ilham verici bir hikaye sunmaya devam ediyor. Ümit Beste Kargın’ın etkileyici performansı ve dans sahnelerindeki başarısıyla dikkat çektiği dizinin yeni bölümleri her Perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.