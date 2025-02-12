İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş Yorumu: "Tereddütlerini Dile Getirdi"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kulisler hareketlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir araya geldiği toplantının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı üçlü görüşmede, adaylık süreci ve önseçim tartışmaları masaya yatırıldı.

Mansur Yavaş’ın Çekinceleri: Erken Açıklama ve Önseçim Endişesi

Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz ile yaptığı röportajda, Mansur Yavaş’ın toplantıdaki tutumunu değerlendirdi. Yavaş’ın özellikle önseçim konusunda bazı çekinceleri olduğunu belirten İmamoğlu, "Önseçimle ilgili tereddütlerini ve erken aday belirleme sürecine dair endişelerini dile getirdi. Ancak partinin kararına saygı duyacağını ve ülke için süreci destekleyeceğini ifade etti." dedi.

CHP içinde cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesiyle ilgili farklı görüşler ortaya çıkarken, Mansur Yavaş’ın sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

İmamoğlu: “Olumlu Bir Yaklaşımımız Var”

İmamoğlu, adaylık konusunda yöneltilen sorulara net yanıtlar vermese de sürece olumlu baktığını belirtti. Kendisinin önseçimi desteklediğini ve adaylık sürecine dair net bir tutum sergilediğini ifade eden İmamoğlu, "Önseçimi desteklediğimi söyledim. Olumlu bir yaklaşımımız var. Hayırlı olsun." dedi.

23 Mart’ta yapılması planlanan önseçimle ilgili olarak, kamuoyuna yakında daha kapsamlı bir açıklama yapacağını belirten İmamoğlu, adaylık ihtimalini güçlendiren şu sözleri kullandı: "Yani, aday olacaksınız?" sorusuna "Hayırlısı olsun. Gün doğmadan neler doğar. Ama yönümüzü belirleyeceğiz tabii ki." cevabını verdi.

Üçlü Görüşmede Neler Konuşuldu?

CHP lideri Özgür Özel’in de katıldığı toplantıda, aday belirleme süreci, önseçim yöntemi ve partinin izleyeceği yol haritası konuşuldu. İmamoğlu’nun açıklamalarına göre, toplantıda önseçimin partinin demokratik yapısını güçlendireceği vurgulanırken, Mansur Yavaş’ın bu yönteme ilişkin bazı kaygıları olduğu aktarıldı.

Yavaş, erken aday belirlemenin sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından risk taşıdığını ifade ederken, partinin kararına saygı duyacağını ve ülkenin geleceği için ortak bir tavır sergileyeceğini belirtti.

İmamoğlu, toplantının verimli geçtiğini ve herkesin sürece dair fikirlerini açıkça paylaştığını vurgulayarak, "Mansur Bey, hem önseçimle ilgili kaygılarını hem de erken aday belirleme konusunda tereddütlerini dile getirdi. Ancak partinin kararına saygı duyacağını ve ülke için en doğru adımı atacağını belirtti." dedi.

Süreç Nasıl Şekillenecek?

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayını belirleme sürecinde, önseçimin yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, İmamoğlu’nun açıklamaları sürecin hızlandığını gösteriyor. Adaylık konusunda net bir açıklama yapmasa da sürece dair olumlu sinyaller veren İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Öte yandan, Mansur Yavaş’ın çekinceleri ve sürecin parti içinde nasıl şekilleneceği, CHP’nin izleyeceği strateji açısından belirleyici olacak. Erken açıklanan bir adayın avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağı konusundaki tartışmalar sürerken, CHP’nin karar mekanizmasının nasıl işleyeceği büyük bir merak konusu.