Ekrem İmamoğlu Hakkındaki İddianame Kabul Edildi: İlk Duruşma 11 Nisan’da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle yargılanacak. İlk duruşma tarihi 11 Nisan olarak belirlendi.

İddianamede Neler Yer Alıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun panelde yaptığı konuşmada Başsavcı Gürlek'e yönelik suç teşkil eden ifadeler kullandığı öne sürülüyor.

Savcılığın tespitine göre, İmamoğlu’nun sözleri, terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçunu oluşturuyor. Ayrıca, Gürlek’in terör örgütleri tarafından daha önce tehdit edildiği ve kimlik bilgilerinin çeşitli platformlarda paylaşıldığı hatırlatılıyor.

İddianamede, İmamoğlu’nun ifadelerinin kamu görevini sürdüren Başsavcı Gürlek’i küçük düşürücü ve tehdit edici nitelikte olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu İçin 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis Cezası Talebi

Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince, İmamoğlu'nun kamu görevinden men edilmesi de iddianamede yer aldı.

Siyasi ve Hukuki Süreç Nasıl İlerleyecek?

Bu gelişme, yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. İmamoğlu’nun yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve mahkemenin alacağı karar, siyasi dengeleri de etkileyebilir.

Öte yandan, İmamoğlu cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İlk duruşmanın ardından savunmasını nasıl şekillendireceği merak konusu.