İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Düğüm Çözülüyor: Kritik İsim Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Soruşturma sürecinde firari olarak aranan ve kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim olan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bu gelişme, dosyadaki iddiaların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediyeyi Sarsan Suçlamalar Büyüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu kapsamlı soruşturmada, "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi çok sayıda suçlama bulunuyor. Bu soruşturma kapsamında daha önce 87 kişi gözaltına alınmıştı. Ertan Yıldız’ın yakalanmasıyla birlikte bu sayı 88’e yükseldi.

Deprem Raporu Üzerinden Tehdit ve Rüşvet İddiaları

Soruşturmada en çarpıcı iddialardan biri, Capacity AVM sahiplerinden istenen 5 milyon avroluk rüşvet. Tanık beyanlarına göre, Ertan Yıldız ve gözaltındaki bir başka isim Süleyman Atik, AVM sahiplerine, "Eğer bu parayı vermezseniz, belediye encümeninden AVM’nizin depreme dayanıksız olduğuna dair karar çıkartırız" diyerek açıkça tehditte bulundu. Hatta Atik’in, "2 yıl sonra Cumhurbaşkanı olacak birini karşınıza almak istemezsiniz" şeklinde bir ifade kullandığı da beyanlar arasında yer aldı.

Yolsuzlukla Reddedilen Rüşvet Arasında Bağlantı Kuruluyor

Bu tehditlerin ardından, iddialara göre belediye, AVM’ye 197 milyon TL’lik bir para cezası kesti. AVM’nin deprem raporları gerekçe gösterilerek yapılan bu ceza kesimi, daha sonra İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Ancak soruşturma dosyasına giren bilgiler, bu cezanın asıl nedeninin rüşvetin ödenmemesi olduğunu öne sürüyor. Bu durum, belediye içinde sistematik bir baskı ve menfaat ilişkisi şüphesi doğurdu.

Kaçmak İçin Akılalmaz Yöntem: Telefonu Eşinin Çantasına Koymuş

Firari durumdayken yakalanan Ertan Yıldız’ın, emniyet güçlerinden kaçmak için sıra dışı yöntemler denediği öğrenildi. Soruşturmayı önceden haber alan Yıldız, evde olduğu izlenimini vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koymuş. Ayrıca yaşadığı sitenin arka kapısını kullanarak polis takibinden kurtulmayı başardığı da değerlendiriliyor. Ancak uzun süreli takip sonucunda Yıldız, saklandığı yerde yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Gözaltı Sayısı Artarken Soruşturma Derinleşiyor

Soruşturma kapsamında şu ana dek 88 kişi gözaltına alınmış durumda. 9 kişinin firari olduğu belirtilirken, 7 şüphelinin yurt dışında bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, terör örgütü PKK/KCK’ya yardım suçlamasıyla yürütülen paralel bir dosyada da 7 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 4’ünün gözaltına alındığı, 3’ünün firari olduğu öğrenildi. Gelişmeler, İBB’deki yolsuzluk iddialarının sadece maddi çıkar değil, aynı zamanda farklı yapıların etkisiyle de şekillenebileceği yönünde ciddi kuşkular doğuruyor.