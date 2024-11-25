Hizmet Sektörü Güven Kaybederken, İnşaat ve Perakende Sektörlerinde Artış Dikkat Çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, hizmet sektöründe güven kaybı yaşanırken, inşaat ve perakende ticaret sektörlerinde güven artışı kaydedildi. Bu gelişmeler, sektörel güven endekslerinde dikkat çeken farklılıkları ortaya koydu.

Hizmet Sektöründe Gerileme

TÜİK’in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında yüzde 2,9 oranında düşüşle 111 seviyesine geriledi. Son üç aylık iş durumu değerlendirmesinde yüzde 3,4 oranında azalma görülürken, hizmet talebi yüzde 3,8 oranında düştü. Gelecek döneme ilişkin talep beklentileri de yüzde 1,4 gerileyerek sektördeki olumsuz gidişatı gözler önüne serdi.

Hizmet sektöründeki bu düşüş, özellikle müşteri taleplerindeki azalma ve piyasalardaki belirsizlikle ilişkilendiriliyor. Ekonomistlere göre, sektörün toparlanması için müşteri güveninin yeniden kazanılması ve talep artışına yönelik önlemlerin alınması kritik önem taşıyor.

Perakende Ticaret Sektörü Güven Kazandı

Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 seviyesine yükseldi. Son üç aylık iş hacmi ve satışlarda yüzde 2,5 oranında artış görülmesi, sektördeki toparlanma sinyallerini güçlendirdi. Gelecek üç aya ilişkin beklentiler de yüzde 0,9 oranında artarak sektör temsilcilerini umutlandırdı.

Ancak, mevcut mal stok seviyesinde yüzde 1,2 oranında bir azalma yaşandı. Uzmanlar, stok azalışının yıl sonuna yaklaşırken artan satış hacminden kaynaklandığını ve perakende sektörünün yılın son çeyreğinde güçlü bir performans sergilediğini belirtiyor.

İnşaat Sektöründe Toparlanma Sinyalleri

İnşaat sektörü kasım ayında toparlanma işaretleri verdi. Güven endeksi, yüzde 1,7 oranında artışla 87,8 seviyesine yükseldi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,3 oranında artarken, toplam çalışan sayısındaki beklentiler de yüzde 2,1 oranında yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe görülen bu artış, özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve kamu yatırımlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak, sektör temsilcileri güven endeksinin hâlâ 100 seviyesinin altında olduğunu ve uzun vadeli iyileşme için daha fazla destek gerektiğini vurguluyor.

Sektörler Arasındaki Farklılıklar

TÜİK’in kasım ayına ilişkin verileri, hizmet sektörü ile inşaat ve perakende ticaret sektörleri arasındaki farklılıkları net bir şekilde ortaya koyuyor. Hizmet sektöründeki düşüş, sektörel güven endekslerinin ortalamasını aşağı çekerken, inşaat ve perakende ticaret sektörlerindeki artış ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor.

Uzmanlar, sektörel güven endekslerindeki bu farklılıkların, Türkiye ekonomisinin pandemi sonrası dönemde sektörel bazda farklı dinamiklere sahip olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, sektörlere yönelik spesifik politika önerilerinin önemini artırıyor.