Yozgat'ta SYDV Geçici Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak

Yozgat’ta SYDV Geçici Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak

14
14
Yozgat’ta SYDV Geçici Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak
Okunma Süresi: 2 dk

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bulunan Çandır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde çalıştırmak üzere geçici süreli temizlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan bu alım, yerel istihdamı artırma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Çandır SYDV, 17 Ocak 2026 tarihinde sadece bir gün süresince başvuruları kabul edecek. Adayların, Çandır ilçe sınırları içinde ikamet etmeleri, 21 ile 49 yaş aralığında olmaları ve görevlerini yerine getirmelerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, erkek adayların en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları ve askerlik görevlerini tamamlamış veya muaf olmaları da şartlar arasında yer almaktadır.

Çalışma Koşulları ve Mülakat Detayları

İşe alınacak personel, 11 ay 5 gün süreyle görev yapacak olup, çalışma saatleri 08.30 ile 17.30 arasında düzenlenecektir. Mülakat süreci ise 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.30’da Çandır SYDV binasında gerçekleştirilecektir. Başvuru esnasında adaylardan sağlık raporu, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ehliyet ve askerlik durum belgesi gibi belgelerin ibraz edilmesi talep edilmektedir.

Yetkililer, belirtilen şartlara uygun olan tüm adayları başvuru yapmaya davet ederek, bu alımın bölgedeki iş gücü potansiyelini artıracağına dikkat çekiyor. Yozgat'ta iş arayanlar için bu fırsat, istihdam olanakları açısından önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

