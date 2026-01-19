Tarsus'ta Zabıta Ekipleri Sağlıksız Gıda Ürünlerini İmha Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız koşullarda taşınan gıda ürünleri ele geçirildi. Zabıta ekipleri, Afyonkarahisar'dan Tarsus'a getirilen sucuk ve çiğköfte ürünlerinin, gıda güvenliği standartlarına uygun olmadığını belirleyerek, bu ürünlere el koydu ve imha işlemlerini tamamladı.

Denetimler Sırasında Ele Geçirilen Ürünler

Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali (TAŞTİ) içindeki denetimlerde, zabıta ekipleri tarafından 8 koli sucuk tespit edildi. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki bu ürünlerin ambalajlarının tahriş olduğu ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlendi. Ayrıca, farklı bir otobüs firmasında 2 koli çiğ köftenin de soğuk zincir şartlarına uymadan taşındığı ortaya çıktı. Bu durum, gıda güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğundan, konuyla ilgili Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi verildi ve ürünler tutanakla muhafaza altına alındı.

Yasal Süreç ve İmha İşlemleri

Menşei belli olmayan ve insan sağlığı için tehlike arz eden ürünler, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Sağlıksız ürünlerin taşındığı otobüs firmalarına da cezai işlem uygulandı. Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, yapılan denetimlerin rutin olarak gerçekleştirildiğini ve yolcu otobüslerinin yasalar çerçevesinde gıda ürünlerini taşımasının gerektiğini vurguladı.

Gıda Güvenliği ve Taşıma Standartları

Durmaz, “Otobüs firmalarının, gıda ürünlerini taşırken menşeini, irsaliyesini ve kime ait olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Bu tür ürünlerin soğuk hava zinciri içerisinde taşınması zorunludur” dedi. Denetimler sırasında, ürünlerin menşei ve irsaliyesinin bilinmediğinden dolayı tutanakla muhafaza altına alındığını belirten Durmaz, İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerle iş birliği içinde çalışıldığını ifade etti.

Halk Sağlığına Dikkat Çekildi

Çiğ köftenin de benzer koşullarda taşındığını belirten Durmaz, “2 koli çiğ köfte tespit ettik. Çiğ köftenin de soğuk hava zincirinde taşınması gerekmektedir. Menşei belli olmayan ve faturasız ürünler, halk sağlığı açısından büyük risk taşımaktadır” şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşların gıda ürünlerinin satın alımında fatura almalarının önemine dikkat çekti. Son kullanma tarihi geçmiş veya şüpheli ürünlerin tespit edilmesi durumunda, Alo 174 Gıda Hattı ya da Alo 185 Teksin üzerinden ihbarda bulunmalarının yeterli olacağını da sözlerine ekledi.