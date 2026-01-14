Survivor Melisa Emirbayer’in Eşi Sami Hamidi: Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Survivor Türkiye–Yunanistan yarışmasında 2019 yılında yer alan Melisa Emirbayer, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadaki performansıyla tanınan Emirbayer'in özel hayatı da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle eşi Sami Hamidi'nin kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Bu haberimizde Sami Hamidi'nin kariyeri ve kişisel hayatına dair detayları bulabilirsiniz.

Sami Hamidi Kimdir, Kaç Yaşında ve Nerelidir?

Sami Hamidi, 1990 yılında Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe olan Hamidi, 4 yaşında tekvando ve 10 yaşında basketbol ile tanışarak spor hayatına adım attı. Uzun boyu sayesinde basketbol alanında avantaj sağlayan Hamidi, 18 yaşına kadar bu sporu aktif olarak sürdürdü. Kariyeri boyunca uluslararası alanda çeşitli başarılar elde eden Hamidi, 2013 yılında Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğu gibi önemli dereceler kazandı. 2012 yılından itibaren vücut geliştirme alanına yönelerek bu alanda profesyonel bir kariyer inşa etmeye başladı.

Sami Hamidi'nin Mesleği Nedir?

Aktif olarak fitness eğitmenliği yapan Sami Hamidi, aynı zamanda online kişisel antrenörlük hizmeti de sunmaktadır. Vücut geliştirme ve sağlıklı yaşam konularında eğitimler, antrenman programları ve beslenme danışmanlığı sağlayan Hamidi, sosyal medya platformlarında da etkili bir figür haline gelmiştir. Instagram gibi dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Hamidi, spor motivasyonu ve kişisel gelişim üzerine paylaşımlar yaparak danışanlarına ulaşmaktadır.

Melisa Emirbayer ve Sami Hamidi Evliliği

Sami Hamidi, Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer ile evlidir. Çiftin sosyal medya üzerinden paylaştığı içerikler, takipçileri tarafından ilgiyle izlenmektedir. Bu evlilikten bir erkek çocukları bulunmaktadır. Melisa Emirbayer, yarışmanın ardından özel hayatına daha fazla zaman ayırmayı tercih ederken, Sami Hamidi ise spor kariyerini ve aile yaşantısını dengelemeye özen göstermektedir.

Sami Hamidi'nin Sosyal Medyadaki Etkisi

Sami Hamidi, yalnızca bir sporcu ve eğitmen değil, aynı zamanda etkili bir sosyal medya figürü olarak da tanınmaktadır. Geniş takipçi kitlesi ile gençler arasında spor ve motivasyon alanında ilham verici içerikler üreten Hamidi, YouTube, Instagram ve diğer dijital platformlarda içerik üreticiliği kimliğiyle dikkat çekmektedir. Eğitimleri ve motivasyonel paylaşımları sayesinde, spor ve sağlıklı yaşam konularında geniş bir kitleye ulaşmayı başarmaktadır.