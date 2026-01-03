Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazası, yerel halkı derinden üzdü. İki otomobilin çarpıştığı bu trajik olayda, Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile Avni Demirtaş ve Nafiye Şentürk yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma, olayın sebeplerini aydınlatmaya yönelik çalışmalar içeriyor.

Kaza Detayları

Kaza, Yasin Ö. tarafından kullanılan 57 ABJ 572 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sırasında araçta bulunan Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya, Avni Demirtaş ve diğer otomobildeki Nafiye Şentürk, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yaralılar arasında sürücüler Yasin Ö. ve Rıdvan Ö. ile birlikte Ayşe Ö. de bulunuyor.

Olay Yeri ve Soruşturma Süreci

Kaza, Türkeli ilçesinin yoğun trafiğe sahip bir noktasında meydana geldi. Olay yerinin güvenliği sağlanarak, kazanın nedenleri üzerine detaylı incelemeler yapılmakta. Soruşturma, kaza esnasında sürücülerin hız durumu, yol koşulları ve dikkat eksiklikleri gibi faktörleri kapsıyor. Yerel yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağına dair kamuoyuna bilgi verdi.

Bu üzücü kaza, Sinop'ta yürekleri dağlarken, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Yerel yönetimler, bu tür olayların önüne geçmek için daha etkin önlemler almak üzere harekete geçeceklerini duyurdu. Yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajları iletildi.