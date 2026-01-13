Dolar
43,1572 %0.1
Euro
50,3694 %0.07
Gram Altın
6.360,51 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu

Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu
Okunma Süresi: 1 dk

Türk Sağlık Sen, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne bir başvuru yaparak, promosyon anlaşması çerçevesinde 10 bin TL tutarındaki Bankkart Lira aktarımındaki sorunların çözülmesini talep etti. Sendikanın yaptığı açıklamada, bazı personellerin geçmişte bankalarla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kredi kartı tahsisi almadıkları ve bu durumun Bankkart Lira ödemelerinin yapılmamasına yol açtığı belirtildi.

Personel Sorunları ve Protokol Hükümleri

Açıklamada, ilgili personellerin protokol imzalanan kurumlarda görev yaptıkları ve maaşlarını Ziraat Bankası'ndan aldıkları ifade edildi. Ancak, bankanın cezalı durumda olan personelin yatan ücretlerinden kazanç elde etmesi, bu kişilerin Bankkart Lira ödemesinden yararlandırılmamalarını hukuken tartışmalı bir hale getirmiştir. Sendika, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Hukuki Süreç ve Talepler

Başvuru metninde, personelin protokol doğrultusunda promosyon ve Bankkart Lira almasının ayrı bir hukuki işlem olduğu belirtilirken, bankalar nezdindeki cezalı durumun farklı bir hukuki sürece tabi olduğu ifade edildi. Türk Sağlık Sen, başvuruda bulunan tüm personelin banka adına kredi kartı verilmesi ve Bankkart Lira ödemesinden faydalandırılması gerektiğini talep etti.

Bu gelişme, Bankkart Lira ödemelerinin adil bir şekilde yapılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirirken, ilgili personelin yaşadığı hukuki belirsizliklerin çözülmesi için atılacak adımlar merakla bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Siyasi Eleştiri
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Siyasi Eleştiri
#Politika / 13 Ocak 2026
Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Ufuk Özkan'dan Korkutan Haber: Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Ufuk Özkan'dan Korkutan Haber: Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
#Magazin / 13 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Niğde - Pozantı Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
Niğde - Pozantı Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
Gündem
Rızacan Durmuş Kimdir ve Hangi Projelerde Yer Aldı?
Rızacan Durmuş Kimdir ve Hangi Projelerde Yer Aldı?
2025'in En Çok Oynanan Oyunları: PUBG Tahtını Kaybetti mi?
2025'in En Çok Oynanan Oyunları: PUBG Tahtını Kaybetti mi?
Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci
Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci
1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı
1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı
Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt
Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt
13 Ocak Günlük Tarot Falı: 13 Ocak Salı Günü Seni Neler Bekliyor?
13 Ocak Günlük Tarot Falı: 13 Ocak Salı Günü Seni Neler Bekliyor?
Net Görememe, Günlük Yaşamı Doğrudan Etkileyen Önemli Bir Göz Sağlığı Sorunudur
Net Görememe, Günlük Yaşamı Doğrudan Etkileyen Önemli Bir Göz Sağlığı Sorunudur
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft