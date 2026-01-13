Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu

Türk Sağlık Sen, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne bir başvuru yaparak, promosyon anlaşması çerçevesinde 10 bin TL tutarındaki Bankkart Lira aktarımındaki sorunların çözülmesini talep etti. Sendikanın yaptığı açıklamada, bazı personellerin geçmişte bankalarla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kredi kartı tahsisi almadıkları ve bu durumun Bankkart Lira ödemelerinin yapılmamasına yol açtığı belirtildi.

Personel Sorunları ve Protokol Hükümleri

Açıklamada, ilgili personellerin protokol imzalanan kurumlarda görev yaptıkları ve maaşlarını Ziraat Bankası'ndan aldıkları ifade edildi. Ancak, bankanın cezalı durumda olan personelin yatan ücretlerinden kazanç elde etmesi, bu kişilerin Bankkart Lira ödemesinden yararlandırılmamalarını hukuken tartışmalı bir hale getirmiştir. Sendika, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Hukuki Süreç ve Talepler

Başvuru metninde, personelin protokol doğrultusunda promosyon ve Bankkart Lira almasının ayrı bir hukuki işlem olduğu belirtilirken, bankalar nezdindeki cezalı durumun farklı bir hukuki sürece tabi olduğu ifade edildi. Türk Sağlık Sen, başvuruda bulunan tüm personelin banka adına kredi kartı verilmesi ve Bankkart Lira ödemesinden faydalandırılması gerektiğini talep etti.

Bu gelişme, Bankkart Lira ödemelerinin adil bir şekilde yapılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirirken, ilgili personelin yaşadığı hukuki belirsizliklerin çözülmesi için atılacak adımlar merakla bekleniyor.