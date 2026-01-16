Dolar
Samsunspor'un Shkendija ile Oynayacağı Maçların Tarihleri Belli Oldu

Samsunspor'un Shkendija ile Oynayacağı Maçların Tarihleri Belli Oldu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Makedonya'nın Shkendija takımı ile eşleşti. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmaların tarihlerini merakla bekliyor. Samsunspor'un Shkendija ile gerçekleştireceği maçlar, takımın Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Maç Tarihleri ve Detaylar

Samsunspor, Shkendija ile ilk karşılaşmasını 19 Şubat'ta kendi sahasında oynayacak. İkinci maç ise 26 Şubat'ta Makedonya'da gerçekleştirilecek. Her iki maç da, takımların Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselme şansını belirleyecek. Samsunspor, bu karşılaşmalarda iyi bir performans sergileyerek Avrupa'daki yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

Shkendija, son yıllarda Makedonya futbolunun önde gelen takımlarından biri haline geldi. Bu nedenle, Samsunspor'un karşılaşacağı rakip, zorlu bir mücadele sunabilir. Takımın teknik ekibi ve oyuncuları, bu maçlar için hazırlıklarını sürdürmekte ve stratejilerini oluşturmakta. Taraftarlar da, takımlarına destek vermek için stadyumda yerlerini almak için sabırsızlanıyor.

Her iki maçın da oynanacağı tarihlerin belirlenmesi, futbolseverler için heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Samsunspor, Avrupa'da daha fazla deneyim kazanmak ve başarı elde etmek için bu tür zorlu karşılaşmaları fırsat olarak değerlendiriyor. Maçların sonucu, sadece takımın bu sezonki performansını değil, aynı zamanda kulübün uluslararası arenadaki imajını da etkileyecek.

