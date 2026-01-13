Net Görememe, Günlük Yaşamı Doğrudan Etkileyen Önemli Bir Göz Sağlığı Sorunudur

Göz sağlığı, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berkay Akmaz, net görememenin her yaş grubunda görülebileceğini ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Okuma, araç kullanma, ekran karşısında çalışma ve sosyal aktiviteler gibi alanlarda yaşanan zorluklar, net görememe şikayetinin neden olduğu sorunlar arasında yer alıyor.

Net Görememenin Nedenleri

Doç. Dr. Akmaz, net görememenin çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini belirterek, en sık karşılaşılan nedenler arasında miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarını sıraladı. Bu tür görme problemlerinin genellikle gözlük veya kontakt lens kullanımıyla düzeltilebileceğini ifade eden Akmaz, “Ancak her net görememe durumu yalnızca gözlük ihtiyacıyla açıklanamaz” dedi. Özellikle ani gelişen, tek taraflı veya ilerleyici görme bulanıklıklarının mutlaka detaylı göz muayenesi gerektirdiğini vurguladı.

Diğer Önemli Göz Hastalıkları

Net göremeye yol açan diğer önemli nedenler arasında katarakt, glokom, makula dejenerasyonu, diyabetik retinopati ve retina hastalıkları bulunmaktadır. Doç. Dr. Berkay Akmaz, bu hastalıkların erken evrelerde belirti vermeden ilerleyebileceğine dikkat çekerek, “Bazı göz hastalıkları, hasta farkına varmadan görme kaybına neden olabilir. Bu nedenle düzenli göz muayeneleri, özellikle 40 yaş sonrası büyük önem taşır” açıklamasında bulundu.

Çocuklarda Görme Problemleri

Çocukluk çağında görülen net görememe sorunlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Akmaz, bu tür görme problemlerinin okul başarısını ve sosyal gelişimi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. “Çocuklar net göremediklerini ifade edemeyebilir. Tahtayı görememe, derslere ilgisizlik veya baş ağrısı gibi dolaylı belirtiler, bir görme probleminin işareti olabilir” dedi.

Dijital Ekran Kullanımının Etkileri

Günümüzde dijital ekran kullanımının artmasıyla birlikte göz yorgunluğu ve geçici net görememe şikayetlerinin daha sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Akmaz, uzun süreli ekran maruziyetinin göz kuruluğu ve odaklanma problemlerine yol açabileceğini ifade etti. “Ekran başında uzun süre çalışan bireylerde bulanık görme, yanma ve batma hissi sık görülür. Bu durum kalıcı bir hastalık olmasa da yaşam kalitesini düşürür ve göz sağlığını olumsuz etkileyebilir” şeklinde konuştu.

Net Görememe Tedavisi ve Önemli Noktalar

Net görememe tedavisinde doğru tanının belirleyici olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Berkay Akmaz, tedavi planının altta yatan nedene göre şekillendiğini belirtti. Kırma kusurları için gözlük, kontakt lens ya da lazer tedavilerinin uygulanabileceğini, katarakt, retina ve glokom gibi hastalıklarda ise medikal veya cerrahi tedavi yöntemlerinin gerekebileceğini sözlerine ekledi. Erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Toplumda göz sağlığı bilincinin artırılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Akmaz, düzenli göz muayenesinin yalnızca görme şikayeti olduğunda değil, koruyucu sağlık yaklaşımıyla da yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalığı olan bireylerin göz kontrollerini aksatmaması gerektiğine vurgu yaptı. Doç. Dr. Berkay Akmaz, net görememenin çoğu zaman tedavi edilebilir veya kontrol altına alınabilir bir durum olduğunu belirterek, “Görme, yaşam kalitesinin temel unsurlarından biridir. Net görememe şikayeti asla ihmal edilmemeli, erken dönemde yapılan göz muayeneleri ile olası ciddi sorunların önüne geçilmelidir. Göz sağlığını korumak, genel sağlığı korumanın ayrılmaz bir parçasıdır” şeklinde sözlerini tamamladı.