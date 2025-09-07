Dolar
41,2421 %0,44
Euro
48,3440 %0,72
Gram Altın
4.756,89 % 1,39
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Kanlı Ay Tutulması: Eylül 2025 Tarihinde Gerçekleşecek Doğa Olayı

Kanlı Ay Tutulması: Eylül 2025 Tarihinde Gerçekleşecek Doğa Olayı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kanlı Ay Tutulması: Eylül 2025 Tarihinde Gerçekleşecek Doğa Olayı
Okunma Süresi: 2 dk

Doğa severler ve astronomi meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı olan Kanlı Ay Tutulması, 2025 yılı Eylül ayında gözlemlenecek. Bu özel doğa olayı, dünya genelinde birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. 7 Eylül 2025 Pazar gecesi, Ay, Dünya'nın gölgesine girerek tam Ay tutulmasına sahne olacak. Bu tutulma, son üç yılın en uzun tam Ay tutulması olma özelliğini taşıyor ve Ay, yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca göz alıcı bir şekilde kıpkırmızı görünecek. Peki, bu nadir olay ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den nasıl izlenebilecek?

Tutulmanın Zamanı ve Süreci

2025 Eylül Ay tutulması, Türkiye saatiyle 18.28'de başlayacak. Tam tutulma evresi ise 20.30'da başlayarak 21.52'ye kadar sürecek. Bu süre zarfında Ay, göz alıcı kızıl bir renge bürünecek. Tam tutulma döneminin sona ermesinin ardından, kısmi tutulma evresi devam edecek ve bu evre 23.55'te tamamen sona erecek. Ay’ın bu kızıl görünümünün nedeni, Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden süzülmesiyle yalnızca kırmızı tonlarının Ay yüzeyine ulaşmasıdır. Bu nedenle halk arasında bu olaya “Kanlı Ay” adı verilmektedir.

Türkiye'den Görülme İmkanları

Kanlı Ay Tutulması, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın pek çok bölgesinden izlenebilecek. Türkiye, bu muhteşem gökyüzü olayını gözlemleyebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Tutulmanın tamamı, bulutsuz bir hava koşulunda ülkemizin her köşesinden rahatlıkla gözlemlenebilecektir. Uzmanlar, bu doğa olayını izlemek için teleskop gibi özel ekipmanların gerekmeyeceğini, çıplak gözle de rahatça izlenebileceğini ifade ediyor. Ancak daha net bir görüş için dürbün veya küçük teleskop kullanımı önerilmektedir.

Ay Tutulmasının Gökbilimsel Özellikleri

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında konumlandığı bir yörünge durumunda gerçekleşir. Bu konum, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engeller ve Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden süzülen mavi filtreli ışıkla aydınlanır. Bu durum, Ay'ın kızıl bir renge bürünmesine neden olur. Gökbilimciler, bu olaya Kanlı Ay adını vermektedir. Tam tutulma esnasında yaşanacak bu muhteşem manzara, gökyüzünü gözlemlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

#Seohaber
#Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta
#Ay Tutulması Ne Zaman
#Kanlı Ay Tutulması Türkiyeden İzlenecek Mi
İSKİ Su Kesintisi Sorgulama | Anadolu/Avrupa Yakası Su Kesintisi Programı
İSKİ Su Kesintisi Sorgulama | Anadolu/Avrupa Yakası Su Kesintisi Programı
#Gündem / 06 Eylül 2025
Bakan Göktaş Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
Bakan Göktaş Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
#Politika / 06 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Van'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Van'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Gündem
Gönül Dağı Kadir Kimdir? Emrah Kaman Kimdir, Kaç Yaşında?
Gönül Dağı Kadir Kimdir? Emrah Kaman Kimdir, Kaç Yaşında?
Nafaka Tartışmaları Gündemde: İzzet Özilhan'dan Boşanan Yasemin Özilhan Ne Kadar Nafaka Alacak?
Nafaka Tartışmaları Gündemde: İzzet Özilhan'dan Boşanan Yasemin Özilhan Ne Kadar Nafaka Alacak?
Yandex Türkiye’den Altyapı Yatırımı: Yerel Sunucular Devreye Alındı
Yandex Türkiye’den Altyapı Yatırımı: Yerel Sunucular Devreye Alındı
Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kadrosuna Kattı
Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kadrosuna Kattı
Bakan Bayraktar’dan Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik İçin Nükleer Vurgu
Bakan Bayraktar’dan Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik İçin Nükleer Vurgu
DEM Parti'den Barış ve Demokrasi İçin Çalıştay
DEM Parti'den Barış ve Demokrasi İçin Çalıştay
Arzu Sabancı'ya Üçüncü Torun Müjdesi
Arzu Sabancı'ya Üçüncü Torun Müjdesi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft