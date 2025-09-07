Kanlı Ay Tutulması: Eylül 2025 Tarihinde Gerçekleşecek Doğa Olayı

Doğa severler ve astronomi meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı olan Kanlı Ay Tutulması, 2025 yılı Eylül ayında gözlemlenecek. Bu özel doğa olayı, dünya genelinde birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. 7 Eylül 2025 Pazar gecesi, Ay, Dünya'nın gölgesine girerek tam Ay tutulmasına sahne olacak. Bu tutulma, son üç yılın en uzun tam Ay tutulması olma özelliğini taşıyor ve Ay, yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca göz alıcı bir şekilde kıpkırmızı görünecek. Peki, bu nadir olay ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den nasıl izlenebilecek?

Tutulmanın Zamanı ve Süreci

2025 Eylül Ay tutulması, Türkiye saatiyle 18.28'de başlayacak. Tam tutulma evresi ise 20.30'da başlayarak 21.52'ye kadar sürecek. Bu süre zarfında Ay, göz alıcı kızıl bir renge bürünecek. Tam tutulma döneminin sona ermesinin ardından, kısmi tutulma evresi devam edecek ve bu evre 23.55'te tamamen sona erecek. Ay’ın bu kızıl görünümünün nedeni, Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden süzülmesiyle yalnızca kırmızı tonlarının Ay yüzeyine ulaşmasıdır. Bu nedenle halk arasında bu olaya “Kanlı Ay” adı verilmektedir.

Türkiye'den Görülme İmkanları

Kanlı Ay Tutulması, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın pek çok bölgesinden izlenebilecek. Türkiye, bu muhteşem gökyüzü olayını gözlemleyebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Tutulmanın tamamı, bulutsuz bir hava koşulunda ülkemizin her köşesinden rahatlıkla gözlemlenebilecektir. Uzmanlar, bu doğa olayını izlemek için teleskop gibi özel ekipmanların gerekmeyeceğini, çıplak gözle de rahatça izlenebileceğini ifade ediyor. Ancak daha net bir görüş için dürbün veya küçük teleskop kullanımı önerilmektedir.

Ay Tutulmasının Gökbilimsel Özellikleri

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında konumlandığı bir yörünge durumunda gerçekleşir. Bu konum, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engeller ve Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden süzülen mavi filtreli ışıkla aydınlanır. Bu durum, Ay'ın kızıl bir renge bürünmesine neden olur. Gökbilimciler, bu olaya Kanlı Ay adını vermektedir. Tam tutulma esnasında yaşanacak bu muhteşem manzara, gökyüzünü gözlemlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.