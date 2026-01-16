İzmir Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na Zafer Koç Seçildi

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası'nda yeni bir dönem, 38. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerle başladı. Bu seçimde Zafer Koç, 624 oy alarak başkanlık görevine getirildi. Rakibi Seyfettin Dağ ise 193 oyda kaldı. Mobilya sektörünün büyük ilgi gösterdiği bu seçimde, üyelerin sandık başına yoğun katılım göstermesi dikkat çekti.

Zafer Koç Kimdir?

Zafer Koç, uzun yıllardır İzmir mobilya sektöründe aktif bir rol üstlenen bir isimdir. Sektördeki esnaflarla yakın ilişkiler kuran Koç, özellikle üretim alanlarının daralması, plansız sanayi bölgeleri ve mesleki eğitim gibi konular üzerinde çalışmalarıyla tanınmaktadır. Seçim öncesi yaptığı konuşmalarda, bu sorunların çözümü için uzun vadeli sanayi planlamalarına ve ortak akıl vurgusuna dikkat çekmiştir. Koç, mesken altı üretimden organize sanayi yapısına geçişin önemine değinmiş ve İzmir mobilyasının marka haline gelmesi için vizyoner projeler geliştirmeyi vaat etmiştir. 624 oy alarak seçilmesi, sektör temsilcilerinin bu vizyona güven duyduğunu göstermektedir.

Seçim Sonuçları ve Katılım

Seçim, Şirinyer Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi ve toplamda 817 oy kullanıldı. Kullanılan oyların dağılımı şöyle oldu: Zafer Koç (Beyaz Liste): 624 oy, Seyfettin Dağ (Mavi Liste): 193 oy. Zafer Koç, açık bir farkla başkan seçilerek sektörün yönetimine damgasını vurdu. Seçime katılımın yüksek olması, sektörün yönetime dair beklentilerini ve ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Seçim Atmosferi ve Katılımcılar

Genel kurul, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'nın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Programa, İESOB yönetim kurulu üyeleri, çeşitli oda başkanları, esnaf kefalet kooperatif temsilcileri ve çok sayıda sektör paydaşı katıldı. Yalçın Ata, görevi devreden eski başkan Hasan Özkoparan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni başkan ve ekibine başarı diledi. Koç ve Dağ, kürsüye birlikte çağrılarak demokratik yarışın nezaket içinde geçtiği vurgulandı.

Zafer Koç'un Yönetim Kadrosu

Yeni dönemde Zafer Koç'un yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Asil Üyeler: Yusuf Uslu, Bülent Şimşek, Tuncay Duğan, Arif Eroğlu, Özgür Akgüneş, Tunay Pehlivan, Nadir Coşkun, Cafer Murat Sivri, Remzi Yıldız, Aydın Polat. Yedek Üyeler: Sabri Özcan, Mahmut Görcek, Uğur Koca, Emrullah Akbaba, Nedim Karaağaçlı, Eyyüp Barman, Erman Çoban, Muzaffer Bayazıt, Fırat Gülen, Yusuf Karameşe, Osman Uzunoğlu. Denetim Kurulu – Asil Üyeler: Oktay Aksan, Alper Bilen, Mahmut Erdal, Erbay. Denetim Kurulu – Yedek Üyeler: Hakan Soysal, Enis Özder, Adil Dikbaş. Yeni yönetim, sektördeki sorunlara çözüm arayışlarını sürdürmeye ve İzmir mobilya sektörünü daha ileriye taşımaya hedefliyor.