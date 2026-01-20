İnegöl Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 6 Milyon TL Eğitim Desteği Sağladı

İnegöl Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik olarak yürüttüğü eğitim yardımı programı kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplamda 6 milyon TL’lik destek sağlamıştır. Bu kapsamda, başvurular Eylül ve Ekim aylarında alınmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda lisans ve ön lisans eğitimine devam eden bin öğrenci burs almaya hak kazanmıştır. İkinci taksit ödemeleri ise gerçekleştirildi.

Eğitim Yardım Programının Detayları

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Umuteli Derneği iş birliğiyle düzenlenen eğitim yardımı programı, öğrencilere önemli bir destek sunmaktadır. İlk taksit ödemeleri Kasım ayında yapılırken, her öğrenciye 3 bin TL’lik iki eşit taksit halinde planlanan ikinci ödemeler, öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştır. Toplamda her öğrenciye 6 bin TL eğitim yardımı yapılması hedeflenmiştir.

Belediye Başkanı Taban'ın Açıklamaları

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplamda bin öğrencimize 6 bin TL eğitim yardımı yapılacağını duyurmuştuk. İki eşit taksitte bu yardımları öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkenin yarınları; yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri. Eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanında olmak adına her yıl belirli miktarlarda destek veriyoruz” ifadelerini kullanmıştır.

2026 Yılı “Gençlik Yılı” Olarak İlan Edildi

Başkan Taban, ayrıca 2026 yılının “Gençlik Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, gençlere yönelik desteklerin yalnızca eğitim yardımlarıyla sınırlı kalmayacağını vurgulamıştır. “Gücümüz Genç” sloganıyla hayata geçirilecek olan Gençlik Yılı kapsamında, gençlerin sosyal, kültürel, akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak birçok proje ve etkinlik planlandığını ifade etmiştir.

Planlanan Projeler ve Etkinlikler

Bu bağlamda, akademik çalışmalar, gençlik ve spor festivalleri, çeşitli yarışmalar, kamp programları, girişimcilik çalışmaları, kültürel geziler, kariyer fuarları ve dijital platform projeleri gibi birçok etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Taban, bu projelerin gençlerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtmiştir.

İnegöl Belediyesi’nin bu eğitim yardımı ve gelecek yıl için planlanan projeler, gençlerin akademik ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu destekler, hem öğrencilerin eğitim süreçlerine hem de ailelerinin ekonomik yüklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.