İBB Davası Öncesi Çağlayan Adliyesi Yakınına Asılan Afiş Dikkat Çekti

14
14
İBB Davası Öncesi Çağlayan Adliyesi Yakınına Asılan Afiş Dikkat Çekti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı davanın ilk duruşması öncesinde, Çağlayan Adliyesi çevresinde asılan bir afiş, kamuoyunun ilgisini çekti. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen bu eylem, yaklaşan duruşma öncesinde dikkatleri üzerine topladı.

Afişin İçeriği ve Zamanlaması

İBB davasının ilk duruşması 9 Mart'ta yapılacakken, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından Çağlayan Adliyesi'nin yanındaki bir alana asılan büyük boyutlu afişte, Saraçhane'deki İBB binasının görseline yer verildi. Afişte, “Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar Türk lirasına çıkardılar” ve “Senin hayatından gidiyor” ifadeleri dikkat çekiyor. Ayrıca afişte AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın logosu da bulunuyor. Bu afişin, yargılamanın ilk duruşması öncesinde asılması, zamanlama açısından önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

Kamuoyundaki Tartışmalar ve Yansımaları

Söz konusu afiş, kamuoyunda İBB'ye yönelik soruşturmalar ve tutuklamalar hakkında süregelen tartışmaların gölgesinde asıldı. Son haftalarda bazı kamuoyu araştırma şirketleri ve muhalefet temsilcileri, toplumun geniş bir kesiminin bu soruşturmalara ikna olmadığını ve süreci siyasi bir bakış açısıyla değerlendirdiğini ifade etti. Bu bağlamda, İBB’ye yönelik soruşturmalar ve tutuklamalar, özellikle İstanbul’da farklı kesimlerin tepkisine yol açtı ve Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalarda protesto ve açıklamalar gerçekleştirildi.

Yargı Sürecinin Seyri

İBB davasının ilk duruşmasının 9 Mart'ta gerçekleşmesiyle birlikte, yargı sürecine ilişkin gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor. Kamuoyunda artan ilgi, davanın sonuçları ve olası etkileri üzerine yoğunlaşırken, bu sürecin İstanbul'un siyasi atmosferi üzerindeki yansımaları da dikkatle izleniyor.

