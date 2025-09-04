Gürcistan-Türkiye Maçı: 2026 Dünya Kupası Yolunda Kritik Karşılaşma

2026 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Gürcistan ile karşılaşarak, dünya futbolunun en prestijli organizasyonuna katılma hedefini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Bu karşılaşma, hem takımın grup sıralamasındaki konumunu belirlemesi açısından hem de Dünya Kupası'na katılma şansını artırması bakımından büyük bir önem taşıyor. Futbolseverler, Gürcistan-Türkiye maçının detaylarını heyecanla bekliyor.

Maçın Tarihi ve Saatine Dair Bilgiler

Türkiye'nin Gürcistan ile yapacağı bu kritik maç, 7 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilecek. Maçın yayıncısı ise TV8 kanalı olacak. Bu karşılaşma, Türk futbolu için büyük bir dönüm noktası niteliğinde, zira grup liderliği, Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı tanıyor.

Hakemler ve Maç Detayları

Karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Matteo Marcenaro olacak. Bu hakem ekibi, karşılaşmanın adil ve düzenli bir şekilde geçmesini sağlamak için görevlendirildi.

Grup Durumu ve Diğer Takip Edilecek Maçlar

A Millî Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile de karşı karşıya gelecek. Aynı gün TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya arasında bir diğer grup maçı oynanacak. Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak. Bu maçlar, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma umutlarını artırmak adına kritik öneme sahip.

Dünya Kupası'na Katılım Süreci

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve bu turnuvaya 48 takım katılacak. Avrupa elemeleri sürecinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca, son 4 bilet için de 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçlarının ise 2026'nın mart ayında yapılması planlanıyor.

Aday Kadroda Kimler Var?

A Millî Takım'ın Gürcistan maçı için belirlenen aday kadrosu şu şekildedir:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Bu kadro ile A Millî Takımı, Gürcistan karşısında galibiyet hedefliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu karşılaşma, Türk futbolunun geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olacaktır.