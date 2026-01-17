Gübre Fiyatları 2026 Yılı İtibarıyla Ne Durumda? İGSAŞ, Toros ve BAGFAŞ Fiyatları Açıklandı

Ocak 2026 itibarıyla güncellenen gübre fiyatları, tarımsal üretimde maliyetlerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Üreticiler, ekim dönemlerinde alacakları kararları etkileyen bu fiyatları dikkatle takip ediyor. Üre, DAP, CAN ve kompoze gübrelerin güncel fiyatları markalara göre değişiklik göstermekte, bu da çiftçilerin planlamalarını doğrudan etkilemektedir.

CAN Gübre Fiyatları

Gübre fiyatlarının belirlenmesinde öne çıkan markalardan BAGFAŞ, Gemlik ve Toros'un CAN gübre fiyatları 750 TL olarak belirlenmiştir. Toros'un 21 CAN gübresi ise 700 TL'den satışa sunulmaktadır. Bu fiyatlar, üreticilerin ekim öncesi gübre tercihlerini şekillendirecek önemli bir etken olarak ön plana çıkmaktadır.

Kompoze Gübrelerin Güncel Fiyatları

Kompoze gübreler, çiftçiler için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Gemlik 15.15.15 gübresi 1.225 TL, İGSAŞ 15.15.15 kompoze gübresi 1.225 TL, İGSAŞ 20.20.0 kompoze gübresi (50 kg) 1.250 TL ve Toros 20.20.0 + 25 SO₃ gübresi de 1.250 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Toros'un Organomineral 12.12.12 gübresi ise 1.000 TL'den satılmaktadır. Bu fiyatlar, tarımsal üretimde farklı stratejilerin uygulanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır.

Üre ve DAP Gübre Fiyatları

Üre gübresi fiyatları da üreticiler açısından önem arz eden bir başka kalemdir. İGSAŞ 46 Üre Azot gübresi 1.250 TL, Toros 46 Üre Azot gübresi 1.250 TL ve Marmara 46 Üre Azot gübresi 1.350 TL olarak belirlenmiştir. DAP gübre fiyatı ise Toros DAP gübresi için 1.900 TL olarak açıklanmıştır. Ayrıca, Organomineral gübre Potak Fertil Organomineral Gübre (25 kg) 700 TL'den satışa sunulmaktadır. Bu fiyat seviyeleri, üreticilerin ekim öncesi hazırlıklarında ve taban gübresi tercihlerinde belirleyici olmaya devam etmektedir.

Özellikle üre ve DAP gübrelerindeki yüksek fiyatlar, bitkisel üretim maliyetlerini doğrudan etkilemekte ve bu durum çiftçilerin kar marjlarını zorlamaktadır. Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet kontrolü sağlamak isteyen üreticiler, güncel fiyatları dikkate alarak stratejilerini belirlemeye çalışmaktadır.