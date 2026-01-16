Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm Yol Haritası Belirlendi

Gaziantep, turizm potansiyelini sürdürülebilir bir ekonomik yapıya dönüştürmeyi hedefleyen kapsamlı bir stratejiyle karşımıza çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan yol haritası, 36 politika ve 85 eylemden oluşuyor. Bu plan, kentin tarihsel, kültürel ve gastronomik zenginliklerini turizm aracılığıyla daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Turizm Tüm Paydaşlarla Ele Alındı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Çalışmaların sonuçları doğrultusunda oluşturulan yol haritası, Gaziantep’in turizm ekosistemini, arz-talep dengesini, yönetişimi, altyapıyı, tanıtım stratejilerini, insan kaynağını ve ziyaretçi deneyimini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Nitelikli Bir Turizm Modeli Hedefleniyor

Hazırlanan stratejik çerçeve, turizmin sadece ziyaretçi sayısını artırmayı değil, aynı zamanda kişi başı harcamayı da yükseltmeyi, yerel üretimi desteklemeyi, istihdamı güçlendirmeyi ve kentsel yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, nitelikli bir büyüme modeli benimsenmiş durumda.

Başkan Şahin: Hızlı ve Etkili Adımlar Atılmalı

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in dünya şehirleriyle rekabet edebilmesi için bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekti. Şahin, "Zamanla yarışıyoruz. Şehrimizin potansiyelini daha iyi tanıtmalıyız. Bu eylem planı, iş akış şeması ve somut zaman planları içermeli," ifadelerini kullandı. Şahin, ayrıca eylem planında belirlenen hedeflerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Vali Çeber: Hızla İlerleyeceğiz

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eylem planının hızlı bir şekilde uygulanacağını belirterek, "Elimizde yolumuzu gösterecek bütüncül bir şema var. Gaziantep olarak ne yapacağımızı artık daha iyi görüyoruz," dedi. Vali Çeber, iş bölümü yaparak en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Gastronomi ve Kültür Turizmi Öncelikli Alanlar

Gaziantep Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 ile ilgili sunumu gerçekleştiren Kapadokya Üniversitesi Turizm Master Planı Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, şehrin turizm potansiyeline dair geçmiş verileri paylaşarak gelecekteki çalışmalara yönelik planlamaları aktardı. Yol haritasında gastronomi turizmi, kültür ve inanç turizmi, müze yönetimi, çevresel turizm rotaları ile kırsal ve ekoturizm stratejik öncelikli alanlar olarak belirlendi.

İnsan Kaynağı Gelişimi ve Sürdürülebilirlik

Turizm sektöründe insan kaynağının geliştirilmesi ve mesleki kapasitenin artırılması da öncelik taşıyan hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca, çocuk ve aile dostu turizm anlayışı, erişilebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri, yol haritasının yatay bileşenleri olarak belirlendi. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulan eylem planları, ölçülebilir performans göstergeleri ve izleme mekanizmaları ile destekleniyor.

Gerçekleştirilen bu lansmanla birlikte Gaziantep Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030, ilgili paydaşlarla paylaşılacak ve ortak sahiplenmenin güçlendirilmesi hedeflenecek. Uygulama sürecinin koordineli bir şekilde yürütülmesi önem taşıyor.