Esennur Ezgi Kimdir ve Neden Gündemde?

Esennur Ezgi, Türkiye'nin önde gelen boşanma ve aile hukuku avukatlarından biri olarak dikkat çekiyor. "Ünlülerin avukatı" olarak bilinen Ezgi, magazin ve iş dünyasındaki tanınmış isimlerin hukuki süreçlerine yön vermesiyle kamuoyunun ilgisini üzerine çekmiştir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarındaki başarısıyla ve medya tarafından yakından takip edilen duruşmalardaki etkisiyle gündemde kalmayı başarmaktadır.

Kariyeri ve Uzmanlık Alanı

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra serbest avukatlık kariyerine adım atan Esennur Ezgi, zamanla aile hukuku alanında uzmanlaşarak kendini bu alanda kanıtladı. Meslek hayatı boyunca, Serdar Ortaç, Seren Serengil, Çağla Şıkel, Nihat Doğan ve Melih Gökçek gibi toplumun tanıdığı pek çok ismin avukatlığını üstlendi. Dava süreçlerindeki profesyonelliği ve müvekkillerinin haklarını koruma konusundaki kararlı duruşuyla tanınan Ezgi, hukuki danışmanlık yaptığı isimlerin popülaritesi sayesinde magazin basınında sıkça yer almakta.

Özel Hayatı ve Evliliği

Esennur Ezgi, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor. 2025 yılının Kasım ayında iş insanı Emre Üçöz ile evlenen Ezgi, bu evlilikle ilgili olarak dikkat çeken detaylar paylaştı. Çiftin nikahı, Ahmet Çakar, Egemen Bağış ve Alişan gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu kalabalık bir şahit grubu huzurunda kıyıldı. Nikah tarihi olarak, Emre Üçöz'ün anne ve babasının 50. evlilik yıl dönümü seçilerek bu özel güne anlamlı bir gönderme yapıldı. Düğün törenlerinin ise 2026 yılının Mayıs ayında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sağlık Durumu Hakkında Yanlış Algılar

Esennur Ezgi hakkında internet aramalarında sıkça karşılaşılan "hastalığı ne" sorusu, büyük ihtimalle bir isim benzerliğinden veya yanıltıcı içeriklerden kaynaklanıyor. Kamuoyuna yansıyan herhangi bir ciddi sağlık sorunu veya kronik hastalığı bulunmayan Ezgi, bu konudaki kafa karışıklığının iki temel nedenine sahip. İlk olarak, 2024 yılında Batı Şeria'da hayatını kaybeden Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile isim benzerliği, kullanıcıların yanlışlıkla bu yönde arama yapmasına yol açabiliyor. İkinci olarak, bazı video platformlarında Esennur Ezgi'nin katıldığı programların yanına "şeker hastalığına çözüm" gibi alakasız reklam başlıklarının eklenmesi, kendisinin hasta olduğu algısını yaratabiliyor.

Ezgi, kariyeri ve özel hayatı ile dikkat çeken bir isim olarak, hem hukuki alandaki başarıları hem de sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.