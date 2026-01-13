Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça gündeme gelen Emily Ratajkowski, çok yönlü kariyeri ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Modellikten oyunculuğa, yazarlıktan sosyal medya fenomenliğine uzanan yolculuğu, genç yaşında kazandığı başarılarla dolu. Peki, Emily Ratajkowski kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte bu soruların yanıtları ve daha fazlası.

Emily Ratajkowski Kimdir?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde Londra, İngiltere’de doğmuş bir Amerikalı model, oyuncu ve yazardır. Hem Amerikan hem de İngiliz kültürünü bünyesinde barındıran Ratajkowski, genç yaşlarında modellik kariyerine adım atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Modellik kariyerinin yanı sıra, sinema projelerinde de yer alarak ününü pekiştirmiştir. Kadın hakları ve beden özgürlüğü konusundaki duruşuyla toplumsal meselelerde de sesi olan bir figür haline gelmiştir.

Emily Ratajkowski Kaç Yaşında?

Emily Ratajkowski, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Genç yaşta modellik ajanslarına katılan Ratajkowski, 14 yaşında profesyonel kariyerine başlamıştır. Modellik serüveni boyunca kazandığı deneyimlerle birlikte, sosyal medya ve yazın dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yaşı ilerledikçe içerik üretme biçiminde değişiklikler olsa da, etkisi ve takipçi kitlesi artarak devam etmiştir.

Emily Ratajkowski Nereli?

Emily Ratajkowski, Londra’da doğmasına rağmen ailesiyle birlikte kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmıştır. Kaliforniya’nın Encinitas bölgesinde büyüyen Ratajkowski, burada lise eğitimini San Dieguito Akademisi’nde tamamlamıştır. Ardından kısa bir süre için UCLA’da sanat eğitimi almış, ancak kariyerine odaklanmak amacıyla bu eğitimi yarıda bırakmıştır. Hem Amerikan hem de İngiliz kimliğine sahip olan Ratajkowski, çok kültürlü geçmişiyle küresel ölçekte geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Emily Ratajkowski’nin Kariyer Yolculuğu

Emily Ratajkowski’nin kariyerindeki dönüm noktası, 14 yaşında Ford Models ile çalışmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. 2013 yılında yer aldığı Robin Thicke’in “Blurred Lines” müzik videosu, ona uluslararası bir şöhret kazandırmıştır. Sinema kariyerindeki en büyük çıkışını ise 2014 yılında David Fincher’ın yönettiği “Gone Girl” (Kayıp Kız) filminde Ben Affleck’in canlandırdığı karakterin sevgilisi rolüyle yapmıştır. Moda ve sosyal medya alanındaki etkisini sürdürmeye devam ederken, 2021 yılında yayımladığı “My Body” adlı kitabıyla kadın bedeni, şöhret ve güç üzerine kişisel deneyimlerini paylaşmıştır. Bu eser, özellikle feminist çevrelerde geniş tartışmalara yol açmış ve Ratajkowski’yi entelektüel kimliğiyle de öne çıkarmıştır.