Dolar
43,1572 %0.1
Euro
50,3694 %0.07
Gram Altın
6.360,51 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
Okunma Süresi: 2 dk

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça gündeme gelen Emily Ratajkowski, çok yönlü kariyeri ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Modellikten oyunculuğa, yazarlıktan sosyal medya fenomenliğine uzanan yolculuğu, genç yaşında kazandığı başarılarla dolu. Peki, Emily Ratajkowski kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte bu soruların yanıtları ve daha fazlası.

Emily Ratajkowski Kimdir?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde Londra, İngiltere’de doğmuş bir Amerikalı model, oyuncu ve yazardır. Hem Amerikan hem de İngiliz kültürünü bünyesinde barındıran Ratajkowski, genç yaşlarında modellik kariyerine adım atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Modellik kariyerinin yanı sıra, sinema projelerinde de yer alarak ününü pekiştirmiştir. Kadın hakları ve beden özgürlüğü konusundaki duruşuyla toplumsal meselelerde de sesi olan bir figür haline gelmiştir.

Emily Ratajkowski Kaç Yaşında?

Emily Ratajkowski, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Genç yaşta modellik ajanslarına katılan Ratajkowski, 14 yaşında profesyonel kariyerine başlamıştır. Modellik serüveni boyunca kazandığı deneyimlerle birlikte, sosyal medya ve yazın dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yaşı ilerledikçe içerik üretme biçiminde değişiklikler olsa da, etkisi ve takipçi kitlesi artarak devam etmiştir.

Emily Ratajkowski Nereli?

Emily Ratajkowski, Londra’da doğmasına rağmen ailesiyle birlikte kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmıştır. Kaliforniya’nın Encinitas bölgesinde büyüyen Ratajkowski, burada lise eğitimini San Dieguito Akademisi’nde tamamlamıştır. Ardından kısa bir süre için UCLA’da sanat eğitimi almış, ancak kariyerine odaklanmak amacıyla bu eğitimi yarıda bırakmıştır. Hem Amerikan hem de İngiliz kimliğine sahip olan Ratajkowski, çok kültürlü geçmişiyle küresel ölçekte geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Emily Ratajkowski’nin Kariyer Yolculuğu

Emily Ratajkowski’nin kariyerindeki dönüm noktası, 14 yaşında Ford Models ile çalışmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. 2013 yılında yer aldığı Robin Thicke’in “Blurred Lines” müzik videosu, ona uluslararası bir şöhret kazandırmıştır. Sinema kariyerindeki en büyük çıkışını ise 2014 yılında David Fincher’ın yönettiği “Gone Girl” (Kayıp Kız) filminde Ben Affleck’in canlandırdığı karakterin sevgilisi rolüyle yapmıştır. Moda ve sosyal medya alanındaki etkisini sürdürmeye devam ederken, 2021 yılında yayımladığı “My Body” adlı kitabıyla kadın bedeni, şöhret ve güç üzerine kişisel deneyimlerini paylaşmıştır. Bu eser, özellikle feminist çevrelerde geniş tartışmalara yol açmış ve Ratajkowski’yi entelektüel kimliğiyle de öne çıkarmıştır.

Derbiye Damga Vuran Yağmurlukların Maliyeti ve Satış Durumu
Derbiye Damga Vuran Yağmurlukların Maliyeti ve Satış Durumu
#Gündem / 12 Ocak 2026
Behzat Ç. ve Teşkilat’ın Usta Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti
Behzat Ç. ve Teşkilat’ın Usta Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti
#Magazin / 12 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
e-Okul Kapanma Tarihleri ve Not Girişi Süreci
e-Okul Kapanma Tarihleri ve Not Girişi Süreci
Gündem
Candaş Tolga Işık'ın Babası Emin Işık'ın Vefatı
Candaş Tolga Işık'ın Babası Emin Işık'ın Vefatı
Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Zaman Sunucusu: SynChoronos 700 Serisi
Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Zaman Sunucusu: SynChoronos 700 Serisi
Aksaray’da 40 Yıllık Futbol Geleneği Sürüyor
Aksaray’da 40 Yıllık Futbol Geleneği Sürüyor
Şölen, WEPs İmzacıları Arasında Yer Aldı
Şölen, WEPs İmzacıları Arasında Yer Aldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten Ekonomi ve Üyelik Açıklamaları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten Ekonomi ve Üyelik Açıklamaları
Nilperi Şahinkaya'nın Sosyal Medya Paylaşımı Gündem Oldu
Nilperi Şahinkaya'nın Sosyal Medya Paylaşımı Gündem Oldu
Musk, X'e Yönelik Tepkilere "Sansür Bahanesi" Dedi
Musk, X'e Yönelik Tepkilere "Sansür Bahanesi" Dedi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft