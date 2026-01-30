Düşen Snowboardını Almak İçin Telesiyejde Asılı Kaldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yaşanan ilginç bir olay, hem kayak tutkunlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. A.C. isimli bir kayakçı, düşen snowboardını almak amacıyla telesiyejden atlamaya çalışırken asılı kaldı. O anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Erciyes Kayak Merkezi'nin Hisarcık Kapı pistinde gerçekleşen olayda, A.C., telesiyeje bindiği esnada snowboardını düşürdü. Düşen snowboardını almak isteyen A.C., telesiyejden kendini sarkıtarak atlamaya karar verdi. Ancak atlayış sırasında montunun telesiyej ayaklığına takılması sonucu asılı kaldı. Bu durum, telesiyejin hareketini durdurmak zorunda kalan güvenlik ekiplerinin dikkatini çekti.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonrası

Telesiyej güvenlik ekipleri, A.C.'nin asılı kaldığını fark ettikten sonra hızlı bir şekilde harekete geçti. Telesiyeji durdurarak durumu kontrol altına alan ekipler, A.C.’nin güvenli bir şekilde inmesini sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Bir süre telesiyejde asılı kalan A.C., ekiplerin açtığı mindere atlayarak yere indi. Olayın ardından A.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olayın kaydedildiği anların sosyal medyada paylaşılması, geniş bir etkileşim yarattı. İzleyenler, A.C.’nin cesaretini ve telesiyejde yaşanan anın komikliğini yorumladı. Kayak merkezinde yaşanan bu olay, kış sporlarının heyecanının yanı sıra, dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.